Cantuğ Tepedeldiren
SAĞLIK

‘Ablam bana ve oğluma anne oldu’

5 aylık Cantuğ, teyzesi Nesrin Karpat’tan yapılan nakille hayata tutundu

14 Mayıs 2017 Pazar, 14:07:16 Güncelleme: 14:12:32 HABERTURK.COM

İzmir'de Nihal Tepedeldiren (32) ile Tunç Tepedeldiren’in (29) ilk çocukları Cantuğ, 4 Ekim 2016’da dünyaya geldi. Cantuğ, 37 hafta 2 günlükken, 2 kilo 650 gram doğdu. Vücudunda sararma fark edildiği an ailesi Cantuğ’u hastaneye götürdü.

TEYZESİ ‘DONÖR’ OLDU

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; minik Cantuğ’un “bilier atrazi” denilen safra yolları yokluğu ile dünyaya geldiği, karaciğer nakliyle sağlığına kavuşabileceği söylendi. Loğusa olan anne ve baba donör olamayınca yardıma teyzesi Nesrin Karpat (36) yetişti. Karpat, “Teyze anne yarısıdır” sözünün ne kadar gerçek olduğunu gösterdi. 5 aylık Cantuğ’a nakille karaciğerinden bir parça veren 2 çocuk annesi Nesrin Karpat, yeğenini hayata bağladı. Anneleri ölünce ablasının kendisine annelik yaptığını, şimdi de oğlunun hayatını kurtardığını belirten Nihal Tepedeldiren, “Annem vefat ettiğinde ablam bana annelik yapmıştı. Cantuğ hastalandı, ablam ona can verdi, ikimize de anne oldu. Zaten Cantuğ’u ‘Oğlum’ diye severdi, teyzesiydi, teyzannesi oldu. Ablama minnettarım, bana oğlumu geri verdi. Annelere de bir uyarım olacak; bebeklerinin sarılığı 15 güne geçmezse araştırsınlar, ihmal etmesinler” dedi.

‘KARDEŞİM ANNEMİN YADİGARI’

Fedakâr teyze Nesrin Karpat ise “Kardeşim bana annemin yadigarı olduğu için Cantuğ’u yeğenim değil oğlum gibi gördüm. 2 evladımdan hiç ayırmadım. Doktorlar nakil gerektiğini söylediğinde kardeşimin donör olmasını istemedim çünkü emzirmesi gerekiyordu. Anne sütünün bir bebek için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Gereken naklin benden yapılmasını çok istemiştim. Allah öyle nasip etti. Bir an bile tereddüt etmedim. Teyze gerçekten anne yarısıymış” diye konuştu.

 
 
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