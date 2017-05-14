Gözde Kırbıyık
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Anneye en anlamlı hediye

Gözde Kırbıyık (27), siroz hastalığı nedeniyle karaciğer nakli gereken ev kadını annesi Sabire Durgu’ya (57) çok anlamlı bir ‘Anneler Günü’ hediyesi verdi

14 Mayıs 2017 Pazar, 14:43:17 Güncelleme: 14:46:36

İstanbul'da özel bir sanat merkezinde balerin olarak çalışan Gözde Kırbıyık (27), siroz hastalığı nedeniyle karaciğer nakli gereken ev kadını annesi Sabire Durgu’ya (57) çok anlamlı bir ‘Anneler Günü’ hediyesi verdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Kırbıyık’ın karaciğerinin bir bölümü, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi’nde annesi Sabire Durgu’ya nakledildi. Yaklaşık 10 yıldır siroz hastalığı olduğunu söyleyen Sabire Durgu, “Karaciğerim yeterli gelmeyince zorluklar yaşamaya başladım. Sağ olsun, güzel kızım bana yeniden hayat vermiş oldu. Kızım sayesinde sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum. Bu bana en güzel Anneler Günü hediyesi oldu” diye duygularını paylaştı.

 

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