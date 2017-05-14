Türk Kızılayı
SAĞLIK

Türk Kızılayından 'hayati stok' uyarısı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, Şu anda stoklarımız iyi ama bu bağışların bir ay sürecek ramazanda da devam etmesi gerekiyor ki ilerleyen süreçte stoklarımızda bir erime yaşanmasın" dedi

14 Mayıs 2017 Pazar, 16:21:16 Güncelleme: 16:29:27 AA

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, yaptığı açıklamada, kan ihtiyacının yaz kış demeden aynı şekilde devam ettiğini belirterek, bu ihtiyacın yeri ve zamanı geldiğinde karşılanması gerektiğini söyledi.



Bu konuda Türk Kızılayının çok büyük bir sorumluluk üstlendiğini dile getiren Kınık, ellerinden geldiğince kan stoklarını düşürmemeye gayret ettiklerini kaydetti.

Yardımlaşmanın zirveye çıktığı ramazan ayında, vatandaşların Kızılayın çağrılarına kulak vermelerini isteyen Kınık, "Vatandaşlarımız eminim ki bundan önceki dönemlerde olduğu gibi yapacakları kan bağışlarıyla Türk Kızılayına olan desteklerini sürdürecekler." açıklamasında bulundu.

Kan stoklarının istenilen seviyelerde olduğunu ve ramazan ayına da istedikleri stok oranında gireceklerinin bilgisini veren Kınık, "Çok şükür şu anda stoklarımız iyi ama bu bağışların bir ay sürecek ramazanda da devam etmesi gerekiyor ki ilerleyen süreçte stoklarımızda bir erime yaşanmasın. Bizim tek arzumuz bu çünkü ne zaman kan ihtiyacı olacağı belli olmuyor. Lütfen vatandaşlarımız da bu bilinçle hareket etsin." değerlendirmesinde bulundu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bakan Akdağ: Hareketsizlikle mücadeleyi kazanamazsak halimiz duman
SAĞLIK

Bakan Akdağ: Hareketsizlikle mücadeleyi kazanamazsak ...
Anneye en anlamlı hediye
SAĞLIK

Anneye en anlamlı hediye
‘Ablam bana ve oğluma anne oldu’
SAĞLIK

‘Ablam bana ve oğluma anne oldu’
İkinci kızının da down sendromlu olduğunu öğrenince yataklara düştü ama...
SAĞLIK

İkinci kızının da down sendromlu olduğunu öğrenince ...
Üç kollu doğan Hülya Enzelik görenleri şaşkına çeviriyor!
SAĞLIK

Sırtından çıkan şey görenleri hayrete düşürdü!
Türkiye'de ilk kez görme engelli bir kadın doğmamış bebeğine dokundu
SAĞLIK

Türkiye'de ilk kez görme engelli bir kadın doğmamış ...
Türkiye'de ilk kez görme engelli bir kadın doğmamış bebeğine dokundu
SAĞLIK

TÜRKİYE'DE İLK KEZ GÖRME ENGELLİ BİR KADIN DOĞMAMIŞ BEBEĞİNE DOKUNDU
Bakan Akdağ: Hareketsizlikle mücadeleyi kazanamazsak halimiz duman
SAĞLIK

BAKAN AKDAĞ: HAREKETSİZLİKLE MÜCADELEYİ KAZANAMAZSAK HALİMİZ DUMAN
Anneye en anlamlı hediye
SAĞLIK

ANNEYE EN ANLAMLI HEDİYE
Üç kollu doğan Hülya Enzelik görenleri şaşkına çeviriyor!
SAĞLIK

SIRTINDAN ÇIKAN ŞEY GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ!
Türk Kızılayından 'hayati stok' uyarısı
SAĞLIK

TÜRK KIZILAYINDAN 'HAYATİ STOK' UYARISI

‘Ablam bana ve oğluma anne oldu’
SAĞLIK

‘ABLAM BANA VE OĞLUMA ANNE OLDU’