Türk Kızılayından 'hayati stok' uyarısı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, yaptığı açıklamada, kan ihtiyacının yaz kış demeden aynı şekilde devam ettiğini belirterek, bu ihtiyacın yeri ve zamanı geldiğinde karşılanması gerektiğini söyledi.

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Bu konuda Türk Kızılayının çok büyük bir sorumluluk üstlendiğini dile getiren Kınık, ellerinden geldiğince kan stoklarını düşürmemeye gayret ettiklerini kaydetti.Yardımlaşmanın zirveye çıktığı ramazan ayında, vatandaşların Kızılayın çağrılarına kulak vermelerini isteyen Kınık, "Vatandaşlarımız eminim ki bundan önceki dönemlerde olduğu gibi yapacakları kan bağışlarıyla Türk Kızılayına olan desteklerini sürdürecekler." açıklamasında bulundu.Kan stoklarının istenilen seviyelerde olduğunu ve ramazan ayına da istedikleri stok oranında gireceklerinin bilgisini veren Kınık, "Çok şükür şu anda stoklarımız iyi ama bu bağışların bir ay sürecek ramazanda da devam etmesi gerekiyor ki ilerleyen süreçte stoklarımızda bir erime yaşanmasın. Bizim tek arzumuz bu çünkü ne zaman kan ihtiyacı olacağı belli olmuyor. Lütfen vatandaşlarımız da bu bilinçle hareket etsin." değerlendirmesinde bulundu.