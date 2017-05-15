Hatice yardım bekliyor

Kastamonu'dan Antalya’ya kızları 3 yaşındaki Hatice’ye kalp ve böbrek nakli için gerekli parayı elde edebilmek amacıyla salep toplamaya giden Ayşe-İbrahim Yıldız çifti, çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; desteksiz oturamayan minik Hatice, annesinin kucağında salep toplamaya katılıyor. Kalp ve böbrek yetmezliğinin yanı sıra serebral palsi (beyindeki hasar sonucu oluşan hareket bozukluğu) hastalığı da olan kızları Hatice’nin tedavi masraflarını karşılayamayacaklarını belirten aile, “Hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.