Menopozdaki kadınların hamileliği hayal değil

Üreme sağlığı ve tüp bebek tedavileri konusunda yeni teknolojilerin konuşulup paylaşıldığı Uluslararası Expermed Kongresi, Bahçeci Sağlık Grubu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci ile Valencia ve Stanford Üniversiteleri Kadın Doğum ve Jinekoloji Profesörü Dr. Carlos Simon başkanlığında, 27-30 Nisan tarihleri arasında KKTC’de gerçekleşti.

GEBELİĞİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKIYOR

HT Magazin'den Ceyda Erenoğlu imzalı haberine göre; sunulan çalışmalar tüm dünyada gebeliğin önündeki engellerin ortadan kalkmasını sağlamaya doğru bir gidiş olduğu ve genel eğilimin yaşlılıkta da gebe kalma yönünde arttığına işaret ediyor. Bu ilerleyişte önemli gelişmelerden biri de, “in vitro aktivasyon” (IVA) yöntemi. İlk yayınlandığında başta Times Dergisi ve birçok bilimsel yayın tarafından “Heyecan verici” bulunan ve 2013 yılının en büyük 10 buluşu arasında gösterilen yöntem, erken menopoza giren ve 40’lı yaşlarının başındaki kadınlar için “büyük umut” olarak nitelendiriliyor. Yöntemi geliştiren St. Marianna Üniversitesi Üreme ve İnfertilite Merkezi Direktörü Dr. Kazuhiro Kawamura, kongrede IVA yönteminin bilimsel doğrularını anlatarak farklı ülkelerden gelen meslektaşlarıyla uygulamanın detaylarını paylaştı. Yumurtalık rezervleri düşük olan veya premenopozal semptomları (menopoz öncesi belirti) bulunan kadınlarda potansiyel bir tedavi yöntemi gözüyle bakılan IVA, hayalin başlangıcı olarak nitelendiriliyor.

YUMURTALIK REZERVİ AZ KADINLARA UMUT IVA

yönteminin primer yumurtalık yetmezliği ve erken menopoz da dahil olmak üzere, yumurtalık rezervi azalan hastalarda son derece etkili olduğuna dikkat çeken Kawamura, “Bu yöntemle bu semptomları yaşayan kadınların gebeliği konusunda başarı elde edilmesi mümkündür” diyor. Heyecan uyandıran bu gelişmeyle ilgili en merak edilen şey ise yöntemin menopozdaki kadınların hamile kalmalarını sağlayıp sağlamayacağı. Dr. Kawamura, “IVA yöntemiyle, erken menopoza girmiş kadınlardan yumurta elde etmek mümkün. Bulduğumuz bu yöntemi yumurta kalitesini geliştirme metoduyla birleştirmeyi başarırsak, menopozdaki kadınlar da gebelik şansı yakalayabilir” diyor.

BU YÖNTEMLE DOĞAN İKİ BEBEK VAR

Dr. Kazuhiro Kawamura, “Görevini yitirmiş yumurtalıkta bulunan sessiz yumurtaların uyandırılması ilkesine dayanan yöntemde kişinin kendi yumurtalığını laparoskopik yöntemle dışarı aldık ve 1 mm’lik küçük şeritlere ayırdık. Bu aşamadan sonra sessiz yumurtaları tespit ettik ve bir süre ilaçların bulunduğu tüplerde beklettik. Aktive olan yumurtaları yeniden hastamıza naklettik. Over dokuları hastalara geri aşılandıktan sonra hızlı folikül büyümesi sağladık ve olgun yumurta elde ettik” diyor. Önce infertil hastaların yumurtalıklarını çıkarıp, ardından Akt sinyalini uyarmak için Hippo sinyal ve uyuşturucu tedavisini bozmayı hedefleyen fragmantasyon hastayı sonuca götürüyor. Nakilden sonra tedaviye klasik tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlarla devam ediliyor.

Japon Doktor Kazuhiro Kawamura, heyecan yaratan “in vitro aktivasyon” (IVA) yöntemi ile zoru başarma yolunda ilerliyor. Yöntem, erken menopoz yaşayan ve 40’lı yaşlarının başında olan doğru seçilmiş hastalarda gebelikle sonuçlanabiliyor.

“Peki bu yöntem menopozdaki kadınlar için de umut mu? Kawamura “Şimdilik mümkün olmasa da bulduğumuz yöntemi yumurta kalitesini geliştirme metoduyla birleştirebilirsek menopozlu kadınlar gebelik şansı yakalayabilir” diyor.

24 HASTADA DENENDİ

In vitro aktivasyon yönteminin bugüne kadar 24 hasta üzerinde denendiği, bu denemeler sonucu doğan 2 bebek olduğu, 3 gebeliğin ise devam ettiği belirtiliyor. (Güncel durum budur) Kawamura, “in vitro fertilizasyon” ve “embriyo transferi” yapılan hastaların bu yöntemi düşünebileceklerini söylüyor.