SAĞLIK

Silikon mağduru Merve Keleş'in doktoru açıklama yaptı!

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:11:35 İHA

  • 1 Silikon mağduru Merve Keleş'in doktoru açıklama yaptı!
    1 | 34

    Adana'da dudağına yaptırdığı dolgu maddesi yüzünden 35 gündür tedavi altında olan Merve hemşirenin doktoru Dr. Metin Yavuz, hastanın ilk başvurduğu sırada ciddi enfeksiyon ve alerjisi bulunduğunu ancak şu an tedavinin taburcu aşamasına geldiğini kaydetti.

  • 2 Silikon mağduru Merve Keleş'in doktoru açıklama yaptı!
    2 | 34

    Dr. Metin Yavuz, sözlerine şöyle devam etti: "Yaklaşık bir aydır takip ediyoruz Merve Hanım'ı. Bu süreç içerisinde bize geldiğinde çok ciddi enfeksiyonu ve alerji durumu vardı. Eğer müdahale edilmeseydi dudaklarını kaybedebilirdi. Biz bu aşamada gerekli tedaviyi yaptık. Hem antibiyotik hem antihistaminik ve son olarakta steroid tedavisine başladık.

  • 3 Silikon mağduru Merve Keleş'in doktoru açıklama yaptı!
    3 | 34

    Şu an antibiyotik tedavisi bitti ama diğer tedavilerimiz devam etmekte. Bu şekilde bir reçeteyle hastamızı taburcu edeceğiz. Bu süreçte materyale yönelik yaklaşımda bulunduk. Eğer materyali saptayabilirsek daha spesifik bir tedavi yapabiliriz diye düşünmüştük. Şu ana kadar hastamızın bize geldiği zamanla şimdiki arasında fotoğraflardan da görüldüğü gibi çok ciddi bir gerileme var.

  • 4 Silikon mağduru Merve Keleş'in doktoru açıklama yaptı!
    4 | 34

    Ama materyalle ilgili spesifik, materyali saptama ve ona göre tedavi düzenleme çalışmalarımız halen devam etmekte. Hastanın taburculuk isteği var. Biz de şu an hastanede yatmasına gerek yok diye düşünüyoruz. Hastamızı yarın taburcu etmeyi düşünüyoruz. Hastamız kontrolümüzde olacak, belli aralıklarla kontrole gelecek."

  • 5 Silikon mağduru Merve Keleş'in doktoru açıklama yaptı!
    5 | 34
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 13
  • Misafir 6 saat önce
    HAK ETMİŞ NE YAZIK Kİ AKIL VAR MANTIK VAR.CAHİLLİKTEN BAŞKA BİŞEY DEĞİL.
  • Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 11:55
    bu yaşta biri neden böyle bir operasyon yaptırır anlamıyorum y kuşağı mıdır nedir bunları anlamak zor
  • Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 10:05
    Her gördüğümde gülüyorum bu hanımı
  • Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 09:21
    duada kurtarmaz sen yaratıcının verdiği şekli bozmaya çalışıyorsun kardeş.
  • Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 09:17
    On numara 5 yıldız olmuşun dunya seni konuşuyo merve
  • Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 08:30
    adana
  • Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 07:48
    Merve çok güzel olmuşşun ama accık noksan kalmış. Biraz daha ekletivesene
  • Misafir 15 Mayıs 2017 Pazartesi 17:07
    Bunun sağlık masraflarını devlet ödememesi gerekir.
  • Misafir 15 Mayıs 2017 Pazartesi 16:50
    Allahın verdiğini beğenmezsen Allah böyle ceza verir
  • Misafir 15 Mayıs 2017 Pazartesi 16:42
    şahane olmuş
  • Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 09:56
    haklısın devlet vermemesi lazım
  • Misafir 15 Mayıs 2017 Pazartesi 16:26
    aman merve kardeşim bir dahada böyle estetik falan yaptırmayın Allahın verdiği şekil en güzelidir bunu değiştirmye çalışıp sonra başına iş gelince dua istemekde biraz garip oluyor
  • Misafir 15 Mayıs 2017 Pazartesi 16:20
    istediği dolgun dudaklara kavuşmuş.. hayatın kendinde bıraktığı izleride seviyor..
Kalan karakter : 2000