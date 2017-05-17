Silikon mağduru Merve Keleş'in doktoru açıklama yaptı!

Adana'da dudağına yaptırdığı dolgu maddesi yüzünden 35 gündür tedavi altında olan Merve hemşirenin doktoru Dr. Metin Yavuz, hastanın ilk başvurduğu sırada ciddi enfeksiyon ve alerjisi bulunduğunu ancak şu an tedavinin taburcu aşamasına geldiğini kaydetti.
Dr. Metin Yavuz, sözlerine şöyle devam etti: "Yaklaşık bir aydır takip ediyoruz Merve Hanım'ı. Bu süreç içerisinde bize geldiğinde çok ciddi enfeksiyonu ve alerji durumu vardı. Eğer müdahale edilmeseydi dudaklarını kaybedebilirdi. Biz bu aşamada gerekli tedaviyi yaptık. Hem antibiyotik hem antihistaminik ve son olarakta steroid tedavisine başladık.
Şu an antibiyotik tedavisi bitti ama diğer tedavilerimiz devam etmekte. Bu şekilde bir reçeteyle hastamızı taburcu edeceğiz. Bu süreçte materyale yönelik yaklaşımda bulunduk. Eğer materyali saptayabilirsek daha spesifik bir tedavi yapabiliriz diye düşünmüştük. Şu ana kadar hastamızın bize geldiği zamanla şimdiki arasında fotoğraflardan da görüldüğü gibi çok ciddi bir gerileme var.
Ama materyalle ilgili spesifik, materyali saptama ve ona göre tedavi düzenleme çalışmalarımız halen devam etmekte. Hastanın taburculuk isteği var. Biz de şu an hastanede yatmasına gerek yok diye düşünüyoruz. Hastamızı yarın taburcu etmeyi düşünüyoruz. Hastamız kontrolümüzde olacak, belli aralıklarla kontrole gelecek."