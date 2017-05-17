Silikon mağduru Merve Keleş'in doktoru açıklama yaptı!

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Şu an antibiyotik tedavisi bitti ama diğer tedavilerimiz devam etmekte. Bu şekilde bir reçeteyle hastamızı taburcu edeceğiz. Bu süreçte materyale yönelik yaklaşımda bulunduk. Eğer materyali saptayabilirsek daha spesifik bir tedavi yapabiliriz diye düşünmüştük. Şu ana kadar hastamızın bize geldiği zamanla şimdiki arasında fotoğraflardan da görüldüğü gibi çok ciddi bir gerileme var.