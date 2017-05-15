Kadın kanseri belirtileri nelerdir?

Kadınlarda sık rastlanan kanserler arasında, meme kanserinden sonra genital organlara ait türler de ilk sıralarda yer alıyor. Kadın kanserlerinin bir kısmı erken belirti verdiğinden, kısa sürede tanı konularak tamamen tedavi edilmeleri mümkün olabiliyor.
Ancak hiçbir belirti vermeden ilerleyen kanserler konusunda çok dikkatli olunması gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat İnal, kadın kanserleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Jinekolojik onkoloji, kadın genital kanserlerinin ve kanser öncüsü lezyonların önlenmesi, tanısı ve tedavisi; rahim, rahim ağzı, yumurtalık, tüp, vajen ve vulva kanserlerinin cerrahi tedavisini içermektedir.
Jinekolojik kanserlerin tedavisinde diğer pek çok kanser türünde olduğu gibi cerrahi ön plandadır.
Ancak hangi yöntemin uygulanacağının kararı; kanserin türü, evresi, hastanın yaşı, performans durumu gibi etkenlere bakılarak, her hastaya özel olarak verilmektedir.