Kadın kanseri belirtileri nelerdir?

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Bu operasyon, göbek deliğinden 10 mm çaplı bir kamera ve karnın alt bölgesindeki 2 veya 3 yerden 5 mm kesilerden girilerek yapılır. Bu yöntemde hastanın karnına uzun ve geniş bir kesi yapılmadığı için, klasik açık ameliyata göre birçok avantajı vardır.