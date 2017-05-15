Stres çarkı
SAĞLIK

Uzmanlardan "stres çarkı" uyarısı geldi

Doç. Dr. Tuncay Dilci "Yetişkinlerin kullandığı tespih bile uzun süre kullanıldığında bağımlılık haline gelebiliyor" dedi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:19:21 Güncelleme: 15:33:50

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Pedagog Doç. Dr. Tuncay Dilci, yaptığı açıklamada, son dönemde yaygınlaşan "stres çarkı"nın özellikle çocuklar tarafından tercih edildiğini söyledi.

Dilci, çocukların stresli oldukları için ürünü almadıklarını ifade ederek, "Çocukla stres kavramı arasındaki ilişki, çocuğun oyun ve oyalama araçlarından yoksunluğundan kaynaklıdır. Bu boşluk doldurulmazsa çocuğun panik halde olması, sıkılması şeklindeki halleri tabii ki stres gibi görünür. 'Çocukta stres yok' demiyoruz ama direkt strese bağlı bir yönelimden dolayı değil, oyun boşluğundan kaynaklı 'stres çarkı'na yönelim söz konusu" diye konuştu.

"ÇOCUKLARDA STRES YOK, OYUN İHTİYACININ AZLIĞI VAR" 

Eskiden topaç, fırıldak ya da tahta parçalarıyla oyun ihtiyacının karşılandığını anımsatan Dilci, "Şimdi popüler kültür, toplum üzerinde etki eden birtakım mekanizmaları kullanarak bazı ticari kazançlar elde ediyor. 'Stres çarkı' da bunlardan biri. Çocuklarda stres yok, oyun ihtiyacının azlığı var" dedi.

Dilci, "stres çarkı"nın sürekli kullanımın çocuğun derse olan dikkatini azaltacağına da işaret ederek, ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı ülkelerde ürünün öğrencilere yasaklandığını hatırlattı.

STRES ÇARKI ÇOCUKLAR ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİLER BIRAKABİLİR 

"Stres çarkı"nın oyalama aracı olarak göründüğünü ancak çocuklar üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceğini vurgulayan Dilci, şu değerlendirmede  bulundu: "Bu araçlar çocukların gelişim dönemlerinde küçük kas gelişiminin daha  sağlıklı yürümesi için belki bir fırsat olabilir. Zaman geçirme ve oyalama aracı  olarak görülse de otistik ya da dikkat eksikliği olan çocukların 'stres çarkı'nın  dönüşünü sürekli takip etme eğiliminde olmaları, onlarda dikkati toplamak için  kullanılabilir ancak stres çarkı sağlıklı çocukta antisosyal kişilik gelişimine  zemin hazırlayabilir. Farklı ve dikkat çekici renklerin bu cihaz üzerinde  kullanılması sağlıklı çocuklarda o renkleri bilinç altında takibe zorlayacağı  için dikkat dağınıklığına neden olabilir. Çocukların gelişim döneminde 14-15  yaşına kadar bu olumsuz etkileri gözlemlenebilir. Bu nedenle ailelerin çocuklarına bunu kullandırtma noktasında dikkatli olmaları gerekir ve  çocuklarında bağımlılık yapabilir."
 
"Stres çarkı"nın stresi azalttığına dair bilimsel bir çalışmanın olmadığını da işaret eden Dilci, "Yetişkinlerin kullandığı tespih bile uzun süre kullanıldığında bağımlılık haline gelebiliyor. Kişi elinde gereç yoksunluğu  yaşıyor ve sürekli arayış içerisinde tedirgin oluyor. Bu 'stres çarkı' denilen nesneyle de çocuk arasında bir bağ gelişebilir ve ondan kurtulamama gibi bir  durumu olabilir." ifadesini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Akciğerin özelliklerini taklit eden organoidler geliştirildi
SAĞLIK

Akciğer hastalıklarının tedavisinde yeni umut!
Çocuğa "aşkım" demek doğru mu?
SAĞLIK

Çocuğa "aşkım, hayatım" demek bakın ilerde nelere yol açıyor. ...
Bakan Akdağ: Anne ölüm oranı düştü
SAĞLIK

Bakan Akdağ: Anne ölüm oranı düştü
Hafızanızı güçlendirecek 15 tüyo!
SAĞLIK

İşte hafızanızı güçlendirecek 15 tüyo!
15 yaşına kadar kadın, sonrasında erkek gibi yaşıyorlar
SAĞLIK

15 yaşına kadar kadın, sonrasında erkek oluyorlar!
Sahte silikon mağduru Merve Keleş iyileşiyor!
SAĞLIK

Sahte silikon mağduru Merve Hemşire'den haber var! İşte son hali. ...
Çocuğa "aşkım" demek doğru mu?
SAĞLIK

ÇOCUĞA "AŞKIM, HAYATIM" DEMEK BAKIN İLERDE NELERE YOL AÇIYOR...
Üst düzey entelektüel seviye, Alzheimer'ı önlüyor
SAĞLIK

ÜST DÜZEY ENTELEKTÜEL SEVİYE, ALZHEİMER'I ÖNLÜYOR
Bu mantar sürekli tüketildiğinde kanser hastalarının sorunlarını azaltıyor!
SAĞLIK

SÜREKLİ TÜKETİLDİĞİNDE BAKIN NE FAYDA SAĞLIYOR...
Uzmanlardan "stres çarkı" uyarısı geldi
SAĞLIK

ABD VE İNGİLTERE'DE YASAKLANDI!

Akciğerin özelliklerini taklit eden organoidler geliştirildi
SAĞLIK

AKCİĞER HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE YENİ UMUT!
Bakan Akdağ: Anne ölüm oranı düştü
SAĞLIK

BAKAN AKDAĞ: ANNE ÖLÜM ORANI DÜŞTÜ