Üst düzey entelektüel seviye, Alzheimer'ı önlüyor

Prof. Dr. Mehmet Ünal, "Entelektüel seviyemizi üst düzeyde tutalım, okuyalım, araştıralım, sanatsal aktivitelerde bulunalım, bol bol müzik dinleyelim, bunların hepsi Alzheimer'a giden süreci yavaşlatan hatta o kötü duruma gitmemizi engelleyen durumlar" vurgusunu yaptı.

"Alzheimerli Olmak, Alzheimerli Hasta İle Yaşamak" başlığı altında farklı sunumların yer aldığı sempozyum hem akademisyenler hem de öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. İnsan beyninin yapısının incelenmesinden; Alzheimerli hastaların klinik ve rehabilitasyon tedavilerine kadar tüm detayların konuşulduğu sempozyuma konuşmacı olarak çok sayıda alanında uzman akademisyen ve hekim katıldı. Dolu dolu geçen ve açılışı Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu tarafından yapılan etkinlik, katılımcı sertifikalarının dağıtılması ile sona erdi.

"ALZHEIMER HER YIL ARTIYOR"

Alzheimer'ın her geçen yıl arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Ünal, "Yaş ortalamamız her geçen gün artıyor. İnsan ömrünün uzaması güzel haber ancak yaş ortalamamızın yükselmesi ile birlikte sadece güzel haberler duymuyoruz. Beraberinde Alzheimer gibi yaşla paralel problem de ortaya çıkıyor. Bu yüzden bizde bunu araştırıp irdeleyelim ve bütün yönleriyle ortaya koyalım istedik. Yapmış olduğumuz sempozyum bu konunun her detayını ele alacak. Alzheimerli bir hastanın anatomik yapılanmasından, fizyolojik ve nörofizyolojik değişikliklerinde, genetik yatkınlığına, klinik tablosuna, egzersizlerle nasıl önleyebilirize, etik ve hukuki boyutuna kadar bütün konuları içine alan bir etkinlik. 65'li yaşlardan sonra maalesef Alzheimer artıyor. 65'li yaşlarda yüzde 6'larda görünürken geçen her 5 yılda ikiye katlayarak ilerliyor. 85'li yaşlara geldiğimizde toplumdaki nerdeyse her iki kişiden birinin Alzheimer olma gibi bir riski olduğunu görüyoruz. Bunun için nasıl önlem alabiliriz, nasıl engelleyebiliriz kısmında akademisyenlerin bilgi birikimini bir araya getirelim dedik" dedi.

Alzheimer hastalığında egzersizin önemini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Ünal; "Öncelikle fiziksel aktiviteyi yaşamamızın bir parçası haline getirelim. Bu egzersiz yapalım cümlesi dilimizde kalıp moda akımı olarak kalmasın. Nasıl yemek yemeyi ve su içmeyi atlamıyoruz aynı şekilde egzersizde yaşamımızın bir rutini haline gelsin. Fiziksel aktiviteler Alzheimer'a gidişi önlemede en önemli önleyici unsurdur. Entelektüel seviyemizi üst düzeyde tutalım, okuyalım, araştıralım, sanatsal aktivitelerde bulunalım, bol bol müzik dinleyelim, bunların hepsi Alzheimer giden süreci yavaşlatan hatta kötü duruma gitmemizi engelleyen durumlar" ifadelerini kullandı.

Alzheimer hastalığını tüm aile için acı bir tablo olduğuna değinen Prof. Dr. Ünal; Çocuklarımızı bile unuttuğumuz bir tablo yaşıyoruz. En değerli varlıklarınız olan anneniz babanız sizi tanımıyor. Büyük sabır, çaba ve sürekli diyaloglarla götürülmesi gereken bir süreç gerektiriyor" dedi.

"BAKIMI ÜSTLENMEK ZORLAYICI"

Açılış konuşmasında Alzheimer hasta akımının oldukça sabır gerektirdiğini ifade eden, Yaşar Hacısalihoğlu; "İnsanın bütün organları önemli, aralarında bir mukayese yapmak zor ama en önemlisi ve bütün organları ayakta tutan şey beyindir. Nefes aldığımız sürece beyin sağlığını ayakta tutabilmek son derece önemli. Bu açıdan bu seyrin geldiği nokta en dramatik olanı Alzheimer hastasıyla yaşayabilme gücünü kuvvetini bulabilmek, önemli bir bilgi birikimi ile davranabilmeyi, psikolojik direncini ayakta tutabilmeyi gerektiriyor" şeklinde konuştu.