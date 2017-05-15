Antibiyotiğe dirençli mikroorganizmaların geçmişi sanılandan daha eski

Amerikalı bilim insanları, antibiyotiğe dirençli mikroorganizmaların varlığının 450 milyon yıl öncesine dayandığını tespit etti.

Science Daily'de yayımlanan çalışma, enterokoklar olarak da bilinen antibiyotiğe dirençli hastane bakterilerinin sanılandan çok daha uzun süredir var olduğunu ortaya çıkardı.

KURAKLIK VE AÇLIĞA KARŞI DİRENÇ GÖSTERDİKLERİ BULUNDU

Bu mikroorganizmaların genetik yapısını inceleyen Harvard Tıp Okulu, Massachusetts Göz ve Kulak Hastanesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, bunların doğal olarak kuraklık, açlık, antiseptik ve birçok antibiyotiğe direnç gösterdiklerini buldu.

Antibiyotiğe dirençli mikroorganizmaların genellikle kara hayvanlarının bağırsaklarında yaşadığından hareket eden araştırmacılar, bunların genom yapısını karşılaştırarak her bir yeni hayvan türü ortaya çıktığında yeni bir tür entrekokun da oluştuğu sonucuna vardı.

Araştırmacılar, deniz canlılarının bağırsaklarındaki mikroorganizmaların, hayvan öldüğünde kurtlar, kabuklu deniz hayvanları ve deniz temizleyicileri tarafından tüketilerek gıda zincirinde varlıklarını sürdürebildiğini belirtti. Kara hayvanlarının bağırsaklarındaki mikroorganizmaların ise dışkıyla dışarı atıldığında kuruyup öldüğüne işaret eden araştırmacılar, bu mikroorganizmaların kuraklık ve açlığa karşı direnç geliştirerek son derece dayanıklı hale geldiğini vurguladı.

DİRENÇLİ MİKROORGANİZMALARIN VARLIĞI 450 MİLYON ÖNCESİNE DAYANIYOR



Bilim insanları, antibiyotiğe dirençli mikroorganizmaların varlığının 450 milyon yıl öncesine dayandığını tespit etti.



Araştırmada görevli, MIT ve Harvard, Bakteriyel Genom Bilimi Grubu Kapsamlı Enstitüsünde görevli Dr. Ashlee Earl, genomları ve şu anki antibiyotiğe dirençli mikroorganizmaların davranışlarını analiz ederek onların ilk var oldukları zamanlara ve bugün nasıl bu hali aldıklarına dair parçaları birleştirdiklerini söyledi.



Earl, "Mikropların yaşadığı ortamın yeni özelliklere yol açmasının anlaşılması, mikropların antibiyotiklere, antibakteriyel el sabunları, dezenfektanlar ve yayılmasını kontrol altına almaya yarayan diğer ürünlere nasıl adapte olduklarını öngörmemizde yardımcı oldu" dedi.

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Araştırmayı yürüten Massachusetts Göz ve Kulak Hastanesinde görevli Dr. Michael Gilmore, "Artık enterokokların, kuraklık, antiseptik maddeler ve antibiyotiklere dirençli hale geldikleri yüz milyonlarca yıl önce hangi genleri kazandıklarını biliyoruz." dedi.Araştırmacılardan Dr. Francois Lebreton da çalışmadan elde edilen verilerin özellikle enterokokları ortadan kaldıracak yeni tür antibiyotik ve antiseptikler geliştirmek için kullanılabileceğine dikkati çekti.Yaklaşık 90 yıl önce penisilinin keşfedilmesinden bu yana antibiyotikler, mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde çok büyük bir rol oynuyor. Mikroorganizmaların antibiyotik direnci oluşturması, insanlar için büyük risk oluşturuyor. Antibiyotiklerin enfeksiyonların tedavisinde kullanılamaması, basit bir zatürrenin ölümcül olması anlamına geliyor.