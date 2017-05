17 | 23

Özellikle kanser hastaları için onlar, her an çevresel faktörlerden her türlü enfeksiyonu kapma eğilimdedirler bahsettiğim konulardan dolayı mantarın tüketilmesi vücudu sürekli zinde tutacak bir maddedir ve bu hastaların sorunlarını engellemeye yardımcı olur. Ama bir kere değil düzenli olarak tüketimi gerekir" dedi.