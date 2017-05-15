SAĞLIK

Bu mantar sürekli tüketildiğinde kanser hastalarının sorunlarını azaltıyor!

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:33:12 İHA

  • 1 Bu mantar sürekli tüketildiğinde kanser hastalarının sorunlarını azaltıyor!
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    Doğada kavak ve kayın gibi ağaçların gövdelerinde yetişen bir mantar türü olan İstiridye mantarı birçok hastalığa iyi geliyor.

  • 2 Bu mantar sürekli tüketildiğinde kanser hastalarının sorunlarını azaltıyor!
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    Adını "İstiridyeye" olan benzerliğinden alan bu mantar türü, içerdiği vitaminlerle kanser hastalarının enfeksiyon kapma riskini azaltmakla beraber kırmızı etten alınan proteini fazlasıyla karşılıyor.

  • 3 Bu mantar sürekli tüketildiğinde kanser hastalarının sorunlarını azaltıyor!
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    Türkiye'de yeni yeni mutfaklara girmeye başlayan İstiridye mantarı, birçok hastalığa iyi geliyor.

  • 4 Bu mantar sürekli tüketildiğinde kanser hastalarının sorunlarını azaltıyor!
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    Doğada kavak ve kayın gibi ağaçların gövdelerinde yetişen, İstiridye şeklinde olması nedeniyle "İstiridye mantarı" ismini de almış, kültür ortamında yetiştirilebilen ender türlerden bir tanesidir.

  • 5 Bu mantar sürekli tüketildiğinde kanser hastalarının sorunlarını azaltıyor!
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    Özellikle son yıllarda Türkiye'de ilgi gören bu mantar, besin değeri ve faydalarıyla ciddi talep meydana geliyor.

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