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İstiridye mantarı şuan dünyada ve ülkemizde çok revaçta olan bir mantar. Yetiştirmesi biraz zahmetli ama çok lezzetli, çok sağlıklı bir mantar. İçerisinde birçok vitamin ve protein barındıran kırmızı etten protein olarak 2 kat daha fazla olan bir mantar. Bunu hastalar, vejetaryanlar da kullanıyor. Mutfağımıza yeni giren bir mantar çeşidi şuan ancak hızla yaygınlaşmaktadır" ifadelerini kullandı.