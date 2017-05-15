Ordu Gürgentepe
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Ordu Gürgentepe'de 3 yaşındaki çocuğu hastanede yılan ısırdı!

3 yaşındaki Efe Yiğit’i, ağabeyi ve annesiyle birlikte geldiği Devlet Hastanesi’nde, elinden yılan ısırdı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:57:08 Güncelleme: 18:17:40 DHA

Ordu'nun Gürgentepe İlçesinde 3 yaşındaki Efe Yiğit’i, ağabeyi ve annesiyle birlikte geldiği Devlet Hastanesi’nde, elinden yılan ısırdı.

DHA'da yer alan haberdeki iddiaya göre; olay bu sabah Ordu’nun Gürgentepe İlçesi Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Sümeyye Yiğit, suçiçeği çıkaran büyük oğlunu Gürgentepe Devlet Hastanesi’ne götürdü. Küçük Efe de, annesiyle birlikte hastaneye gitti. Hastane polikliniğinde oturan annesinin yanında yerde oyun oynayan Efe Yiğit, birden ağlamaya başladı. Çocuğunun yanında yılan gören anne Sümeyye Yiğit, çığlık atarak yardım istedi.

"ELİ MORARIP ŞİŞTİ"

Yardıma koşan hastane görevlileri yılanı yakalayarak öldürdü. Eli morarıp şişen Efe Yiğit, burada ilk tedavinin ardından ambulansla Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniği’ne sevk edildi. Hastanede meydana gelen olaya şaşıran anne Sümeyye Yiğit, çocuğunun durumunun iyi olduğunu belirterek, “7 yaşındaki oğlum suçiçeği çıkardı, Gürgentepe Devlet Hastanesi’ne tedaviye götürdüm. Oturmak için Poliklinik tarafına geçtik. Küçük oğlum yere eğildi ayağa kalktı, ‘anne elimi ısırdı’ dedi. Baktık yılan peşinden geldi ortaya. Yılanı görünce bağırdım Acil’e koştum. Onlarda geldiler müdahale ettiler. Orada ilk tedavinin ardından ambulansla buraya hastaneye sevk edildi. Yılanı görünce soktuğunu anladım, 5 dakika sonra şişmeye başladı. Hastanede görenlerde güvenlik geldi" dedi.

Hastane’de halen tedavisi süren Efe Yiğit’in sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Yılanın ise, otomatik kapının açılması sonucu polikliniğe girdiği ortaya çıktı.

Ordu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Mithat Kıvrak, ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ve şaşırdıklarını belirterek, Efe Yiğit’in de sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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