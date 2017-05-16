Akciğer kanserinin belirtileri nelerdir?

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Türkiye'de her yıl yaklaşık 44.000 kişi akciğer kanserine yakalanıyor. Maalesef hastaların çoğunda hastalık ilerledikten sonra farkediliyor ve her yıl 24.000 vatandaşımız bu nedenle hayatını kaybediyor. ABD, Nashua'daki St. Joseph Hastanesi Kanser Merkezi'nden Medikal Onkolog Dr. Umit Tapan, akciğer kanserinin belirtileri ve kansere yol açan nedenler hakkında bilgi verdi.