Türkiye'de her yıl yaklaşık 44.000 kişi akciğer kanserine yakalanıyor. Maalesef hastaların çoğunda hastalık ilerledikten sonra farkediliyor ve her yıl 24.000 vatandaşımız bu nedenle hayatını kaybediyor. ABD, Nashua'daki St. Joseph Hastanesi Kanser Merkezi'nden Medikal Onkolog Dr. Umit Tapan, akciğer kanserinin belirtileri ve kansere yol açan nedenler hakkında bilgi verdi.
Akciğer kanserinin nedenleri!
Akciğer kanserlerinin yüzde 90’ının sebebi sigaradır. Riski artıran diğer nedenler arasında göğüs bölgesine radyasyon (ışın) tedavisi alınmış olması, çevresel zehirli maddeler (sigara dumanı, asbestoz, radon, arsenik) ve alkol kullanımı sayılabilir.
Erken tanı neden önemli?
İleri evre akciğer kanseri hastaları maalesef ortalama 10-12 ay içinde hayatını kaybediyor.
Bu nedenle bazı ülkelerde (mesela ABD) sigara içen 55 yaş üstü hastalara yıllık akciğer tomografisi çekilerek kanseri erken dönemde farkedilip daha etkili olarak tedavi edilebiliyor.
Akciğer kanserinin belirtileri nelerdir?
Sigara içen birçok bireyde görülebilen bazı belirtiler akciğer kanserinin işaretçisi olabilir; mesela öksürük ve nefes darlığı gibi.