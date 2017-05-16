İngiliz dizisi “Shameless”in 54 yaşındaki oyuncusu Tina Malone, 3’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor. 17 yaşında Dannielle adlı bir kız çocuğu dünyaya getiren ünlü aktirist Malone, kendisinden 20 yaş küçük eşi Paul Case ile evlendikten sonra ikinci bir bebek istedi. Ancak çiftin bebeği olmadı.

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; Malone ve eşi, 2013’te KKTC’de tüp bebek tedvisi gördü. KKTC’de doktor Halil İbrahim Tekin’in uyguladığı tedaviyle Malone ve Paul çiftinin “Flame” adını verdikleri bir kızı oldu. Yeni bir çocuk için yine Tekin’e başvuran Case çifti, bugün KKTC’ye gidiyor. Malone’nin yaşına rağmen tedavi ile hamile kalabileceğini söyleyen Tekin, “2013’te hamileliğinde 4 embriyosunu dondurmuştuk. Şansı yüksek” dedi.