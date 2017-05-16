Kalp ve İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yanlış beslenmeden dolayı 20-30 yaş grubunda kısırlığın fazla olduğunu söylemiş ve “20 ve 30 yaşındaki grupta kısırlık çok fazla. Neden, yanlış beslenmeden. Biz tıp okurken hanımlara nasıl korunulacak diye ders anlatırdık. Şimdi kıyamet kopuyor tüp bebek diye. Tüp bebek merkezleri açılmış. Neden, çünkü erkeğin de kadının da vücudunda, annenin de babanın da vücutlarından sağlıklı tohum gelmiyor” demişti. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı ve Leyla Ünal'ın haberine göre; Karatay’ın bu sözleri tartışma yaratırken, farklı görüşleri de gündeme taşıdı.

‘ASIL NEDEN, GEÇ EVLENME GEÇ ÇOCUK SAHİBİ OLMA’

Op. Dr. Güvenç Karlıkaya, beslenme alışkanlıklarının kısırlık artışında etkili olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Ancak kısırlığın en önemli nedeni, insanların artık geç evlenip geç çocuk sahibi olmak istemeleri. Sosyal sebepler, kariyer planları, artık kadın ve erkek için de geçerli.”

‘GDO’LU ÜRÜNLER, KİMYASAL RADYASYON ETKİLİ’

Beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç ise yanlış beslenme, GDO, böcek ve tarım ilaçları, mevsim dışı turfandalar, fazla fast food tüketimini kısırlık nedenleri arasında saydı ve “Elektromanyetik kirlilik, radyasyon, kimyasal ilaçlar, stres, ağır metaller, alüminyumlu deodorant, kurşun ve cıvalı dövmeler gençlerdeki kısırlığa yol açan nedenler arasında” diye konuştu.

‘DEĞİŞEN BESLENME MODELİ OBEZİTE DE ÖNEMLİ ETKİ’

Son zamanlarda beslenme modellerinin değiştiğini kaydeden Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yasemin Beyhan da şunları dedi: “İyi beslenemeyen ve obez olan kız çocuklarında doğurganlık kapasitesi de azalabilir. Tek başına bu söyleme katılmıyorum. Biz, Karatay gibi yorum yaparak böyle cesurca konuşamıyoruz.”

‘KISIRLIĞIN ARTTIĞI BİR GERÇEK ÖZELLİKLE ERKEKLERDE’

Son 10 yılda genç kesimde, özellikle erkeklerde kısırlık oranının arttığını söyleyen Tüp Bebek uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, beslenmenin sadece nedenlerden biri olduğunu dile getirerek, aşırı kilo, az hareket, cep telefonları, bilgisayarlar ve yaşam tarzındaki değişimlerin çiftlerin çocuk sahibi olmalarına engel oluşturduğunu söyledi.