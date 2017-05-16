Ece Aytaç, tekerlekli sandalyesiyle 1’inci oldu

Üniversite yıllarında rehabilitasyon merkezlerindeki omurilik felçlileri ziyaret eden ve onlara moral veren 28 yaşındaki Ece Aytaç, 2 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu kendisi de tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu.

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre; “Hayat yürümeden de yaşanır” diyen genç kız, önceki hafta omurilik felçliler için düzenlenen ve 6 bin kişinin katıldığı 26 kilometrelik “Koşamayanlar için Koşuyoruz-Wings for Life World Run” etkinliğinde tekerlekli sandalyesiyle birinci oldu. Hayata küsmek yerine gülümseyen aytaç, dalış yapıyor, tekerlekli sandalyesiyle dans gösterilerine katılıyor. Aytaç, “Hayata küsmek yerine ona gülümsüyor ve yaşıyorum. Böyle yaşamayı kabullendim. Tekerlekli sandalyem benim limuzinim. Benim kraliçe tahtım. artık tekerlekli sandalyesiz yapmam zor. Hayatımın bir parçası. onunla hayatımı kolaylaştırıyorum. Ben ona mahkûm değilim, o bana mahkûm” dedi.