SAĞLIK

Uzmanlar, idrardan kan gelmesi hakkında uyardı!

16 Mayıs 2017 Salı, 12:36:39 İHA

Doç. Dr. Umut Gönülalan, "İdrarımız normalde saman sarısı renginde veya açık renklidir. İdrarda kan görülmesi ise kan hücrelerinin olduğunu gösterir" dedi

  • 1 Uzmanlar, idrardan kan gelmesi hakkında uyardı!
    1 | 9

    Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Gönülalan, idrardan kan gelmesinin özellikle idrar yolu enfeksiyonları, böbrek hastalıkları, böbrek kanallarının idrar torbasının taşlarına, tümörlerine bağlı olarak ortaya çıkabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

  • 2 Uzmanlar, idrardan kan gelmesi hakkında uyardı!
    2 | 9

    İHA'da yer alan habere göre; İdrarda gelen kanın iki türlü olduğuna değinen Doç. Dr. Umut Gönülalan, "İdrarımız normalde saman sarısı renginde veya açık renklidir. İdrardan kan gelmesinde, hastaların idrarlarında kan hücrelerinin görülmesine diyoruz. İki şekilde karşımıza çıkabiliyor; mikroskobik ya da makroskopik hematüri.

  • 3 Uzmanlar, idrardan kan gelmesi hakkında uyardı!
    3 | 9

    Mikroskopik hematüri'de idrarda tahlil esnasında ortaya çıkan, gözle görülen han hücreleri makroskopik hematüride ise hastaların kendi idrarlarında gördükleri kanamaya diyoruz. Makroskopik hematüri bizim için daha ciddi bir durum olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

  • 4 Uzmanlar, idrardan kan gelmesi hakkında uyardı!
    4 | 9

    İdrardan kan gelmesinin nedenlerine değinen Doç. Dr. Umut Gönülalan, "İdrardan kan gelmesinin pek çok nedeni vardır.

  • 5 Uzmanlar, idrardan kan gelmesi hakkında uyardı!
    5 | 9

    Herhangi bir nedene bağlı olmadan da ortaya çıkabildiği gibi özellikle idrar yolu enfeksiyonları, böbrek hastalıkları, böbrek kanallarının idrar torbasının taşlarına, tümörlerine bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Prostat hastalarında da idrarda kanamayı görebilmekteyiz" diye konuştu.

    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000