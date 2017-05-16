SAĞLIK

Neden uçakta iştahımız daha çok açılıyor?

16 Mayıs 2017 Salı, 15:42:32 HABERTURK.COM

  • 1 Neden uçakta iştahımız daha çok açılıyor?
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    Oxford Üniversitesi'nden Profesör Charles Spence, uçaktayken iştahımızın daha çok arttığına dikkat çekerek, bunun sebebini açıkladı.

  • 2 Neden uçakta iştahımız daha çok açılıyor?
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    Birçok kişinin, uçakta en çok sevdiği şey; yiyeceklerdir. Yolculuk kısa da uzun da olsa, karnımız aç da tok da olsa uçaktaki yiyeceklere maalesef birçoğumuz 'hayır' diyemiyor.

  • 3 Neden uçakta iştahımız daha çok açılıyor?
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    Business Insider'da yer alan habere göre; Profesör Spence, uçakta tüketilen yemeklerin tadlarının normale oranla daha lezzetli olduğunu söyledi.

  • 4 Neden uçakta iştahımız daha çok açılıyor?
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    Profesör Spence, İngilizlerin uçak seyahatleri sırasında 3,400 kalorilik yiyecekler tükettiğini söyledi.

  • 5 Neden uçakta iştahımız daha çok açılıyor?
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    Profesör Spence, uçakta daha çok yemek tüketmek istememizin sebebini de stresli olmaya ve uçak motorlarının sesine bağlıyor.

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