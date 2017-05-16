Neden uçakta iştahımız daha çok açılıyor?

16 Mayıs 2017 Salı, 15:42:32 | Güncelleme: 16:06:54
HABERTURK.COM
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Oxford Üniversitesi'nden Profesör Charles Spence, uçaktayken iştahımızın daha çok arttığına dikkat çekerek, bunun sebebini açıkladı.
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Birçok kişinin, uçakta en çok sevdiği şey; yiyeceklerdir. Yolculuk kısa da uzun da olsa, karnımız aç da tok da olsa uçaktaki yiyeceklere maalesef birçoğumuz 'hayır' diyemiyor.
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Business Insider'da yer alan habere göre; Profesör Spence, uçakta tüketilen yemeklerin tadlarının normale oranla daha lezzetli olduğunu söyledi.
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Profesör Spence, İngilizlerin uçak seyahatleri sırasında 3,400 kalorilik yiyecekler tükettiğini söyledi.
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Profesör Spence, uçakta daha çok yemek tüketmek istememizin sebebini de stresli olmaya ve uçak motorlarının sesine bağlıyor.
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Spence, kapalı bir ortamda bulunan yolcuların motorun sesinden ve kabin basıncından etkilendiğini o nedenle de iştahlarının arttığını kaydetti.
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Profesör Spence, uçuşta yediğimiz besinlerin normale oranla daha tatlı veya tuzlu olduğunu; çünkü tat alma duyusu kabin basıncı ve burun tıkanıklığından etkileniyor. Ayrıca yüksekte tat alma duyusu farklılaştığı için yiyeceklere daha çok şeker veya tuz ekleniyor.
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Bu da; yiyeceklerin daha lezzetli olabilmesi için eklenen tuz ve şekerin, insanlara ekstra kalori şeklinde dönmesine yol açıyor.