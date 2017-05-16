Akneye neden olan besinler nelerdir?

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Süt tüketiminin akne oluşumuna etkilerinden bahseden Dr. Figen Akın, sütün birçok yönüyle vücuda olumlu etkisi olduğunu, ancak bol miktarda alınmasının bazı hormonların miktarını etkilediğini bunun da yağ bezelerinde ve yağ üretiminde artışa neden olduğunu dile getirdi.