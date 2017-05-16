SAĞLIK

Baş ağrısını ilaçsız tedavi edin!

16 Mayıs 2017 Salı, 16:23:21

  • 1 Baş ağrısını ilaçsız tedavi edin!
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    Bir parça limonu elinizde ovuşturarak macun kıvamına getirdikten sonra yüzünüze ve alnınıza sürmek, limonun sahip olduğu aromaterapi özellikleri nedeniyle yararlı.

  • 2 Baş ağrısını ilaçsız tedavi edin!
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    Bir diğer mucizevi bitki ise nane. Nanenin yatıştırıcı etkisi özellikle çaya katıldığında kendini göstererek rahatlamanızı sağlar.

  • 3 Baş ağrısını ilaçsız tedavi edin!
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    Yeterince su için: Sadece çok fazla alkol aldığınız zamanlarda değil, her zaman bol su için. Çünkü çoğu zaman baş ağrılarının altında yatan neden sıvı eksikliğidir.

  • 4 Baş ağrısını ilaçsız tedavi edin!
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    Kan yoğunluğu arttığından dolayı hücrelere oksijen iletimi yavaşlar. Ağrı eşiği düşer. Günde 1,5-3 litre arasında su içmek iyidir.

  • 5 Baş ağrısını ilaçsız tedavi edin!
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    Protez diş: Protez diş de baş ağrısı sebebi olabilir! Protezin iyi ayarlanmamış olması ya da geceleri dişleri gıcırdatmak, baş ağrısına ve tutulmalara neden olabilir. Diş doktoru, protezin yüksekliğini ayarlayarak veya gevşeterek yardımcı olacaktır.

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