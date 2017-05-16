Ayva çekirdeği
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Ayva çekirdeğinden jel yaptı!

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda "Ayva Çekirdeğinden Jel Yapımı" Projesi özelikle kadınlardan yoğun ilgi gördü

16 Mayıs 2017 Salı, 16:40:53 Güncelleme: 16:58:37 AA

Hassa ilçesindeki Derviş Paşa Ortaokulunda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı. Ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan ve sergilenen birbirinden güzel bilimsel 10 eserin arasından "Ayva Çekirdeğinden Jel Yapımı" Projesi özelikle kadınlardan yoğun ilgi gördü.

Projeyi hazırlayan 6. sınıf öğrencisi Anda Bigem Tan, insanların istedikleri takdirde kendi kozmetik ürünlerini yapabileceklerini söyledi.Yaptığı projenin doğal olduğunu ifade eden Tan, "Ayvayı ikiye bölüyoruz. İçerisinden çıkardığımız ayva çekirdeklerini de ikiye bölüp ılık suda iki gün boyunca bekletiyoruz ve jelimiz kullanıma hazır hale geliyor. Yaptığımız jel tamamıyla doğal ve hiçbir yat etkisi yok. Kimyasal kozmetik ürünlerine fazla fazla para harcamak yerine dileyenler mutfaklarında kendi kozmetik ürünlerini yapabilirler" dedi.

Yaptığı jelin yüzlerdeki lekelere iyi geldiğini kaydeden Tan, vatandaşların da bu ürünü fazla para vermeden yapabileceklerini vurguladı.

TÜBİTAK KAPSAMINDA DAHA HİÇ YAPILMADI

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Koordinatörü Şule Nur Çınğıl da fuar kapsamında, 10 tane bilimsel proje ile 33 öğrencinin yer aldığını aktardı. "Ayva Çekirdeğinden Jel Yapımı" Projesi'nin günlük hayatta leke tedavisinde kullanılabileceğini belirten Çınğıl, "İnsanlarımız için hem basit hem bilimsel bir uygulama yaptık. Aynı zamanda yaptığımız araştırmalar sonunda bu projenin TÜBİTAK kapsamında daha hiç yapılmadığını öğrendik. Bizler de böylelikle özellikle kadınların günlük hayatta da kullanabilecekleri bir ürün ortaya çıkardık" diye konuştu.

Çınğıl, projede kullandıkları ayvaları mevsimi olmadığı için internet üzerinden getirdiklerini de sözlerine ekledi.

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