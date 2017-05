Niğde'de hacamat ve sülük tedavisine başlandı

Sağlık Bakanlığının, 'Geleneksel ve tamamlayıcı tıp' uygulamaları kapsamında Niğde'de hacamat ve sülük tedavisi başladı. Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisine kurulan merkezde alınan hizmetin kamu satış tarifesine göre 50 ile 55 TL arasında olduğunu söyledi.

FİYATI 50-55 TL ARASINDA

İHA'da yer alan habere göre; Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisine kurulan 'geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezi' bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Doktor Fatih Balcı, merkezde bulunan görevlilerin gerekli eğitimlerini aldığını ve ücretin vatandaşlara kamu satış tarifesine göre 50 ile 55 TL arasında olduğunu söyledi. Balcı, merkezle ilgili bilgi verirken, hacamata bir tedaviden ziyade sıhhati koruma yöntemi olarak bakılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Burası geleneksel ve tanımlayıcı tıp uygulama merkezidir. Ünite değil, uygulama merkezidir. Eğitim ve araştırma hastanesi olması sebebiyle ilerleyen dönemlerde burada bu işlerle ilgili uygulama ve uygulayıcı eğitimi verme ihtimalimiz de olacak. Burası yaklaşık 1-1 buçuk ay önce inşaatı tamamlandı, sertifika süreçleri tamamlandı, bakanlık izni ve tesciline istinaden artık çalışmaya başladı. Burası yıllardır Peygamberimizin sünneti olan uygulama hacamat ve sülükle yapılacak olan tedavinin uygulanacağı merkez. Burada bu tedavilerle birlikte Niğde'de kamu anlamında bir farklılık daha yapılmış olacaktır. Daha öncesinde bildiğiniz üzere hastanemizde böyle bir ünite yoktu. Bu uygulamalar hacamat ve sülük özellikle belirtmek gerekirse tam bir tedavi edici olarak düşünmemek gerekir. Bunlar uygulanan işe yarar yöntemler bilimsel çalışmalarla etkinlikleri kanıtlanmış yöntemler. Yurt dışında bununla ilgili yapılmış çok ciddi çalışmalar var. Ancak buradaki uygulamamız normal pozitif tıpa destek amacıyla uygulanacak yöntemdir. Hacamata bir tedaviden ziyade bir sıhhat ve sağlığı koruma yöntemi olarak da bakabilirsiniz."

GÜNDE 20-30 HASTAYA HİZMET VERİLEBİLİR

Hacamat ve sülük terapisi uygulamasının merkezde yapılmaya başlandığını ifade eden Balcı, "Şu an burada üç kabinimiz bulunmaktadır. Bu üç kabin gerektiğinde dört kabine çıkabilecek şekilde tasarlandı. İçerisinde sadece kupa terapisi uygulaması için normalde odalarımızda birer sedye var ama perde ile aynı anda iki hasta alınabilecek şekilde düzenlemeler yapıldı. Yaklaşık yarım saatlik bir kupa terapisi uygulamasını üç kabinde düşünürseniz günde 20-30 hasta civarında bir hasta grubuna hizmet verilebilir. Tabi burada bu iş için ayrı bir hekim planlayamadık. Hekim yetersizliği sebebiyle dolayısıyla anestezi uzmanımız, ben, ve sertifikasını almış bir arkadaşımız düzenli planlamalarla randevu şeklinde çalışacak. Bu merkezde olabildiğince çok hastaya hizmet vereceğiz. Şu an bu ünitede bir sağlık personelimiz var, bir tıbbi sekreterimiz olacak ve hekimle birlikte toplam üç personel hizmet verecek. Bu tedavileri SGK karşılamıyor ve ancak bu işlem kamu satış işlemine göre gerçekleştiriliyor. Onunda fiyatı değişmekle birlikte şu an 50 ile 55 TL arasında bir fiyat olacaktır."