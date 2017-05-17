Belçika Beveren
SAĞLIK

'Sağlıklı beslenme' takıntısı yüzünden bebeklerini öldürdüler!

7 aylık bebeklerinin "sağlıklı beslenmesi" için mama yerine alternatif gıdalar veren bir çift, çocuklarının açlıktan ölmesine neden oldu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:40:29 Güncelleme: 08:48:52

Belçika'nın Beveren kentinde 7 aylık bebeklerinin "sağlıklı beslenmesi" için mama yerine alternatif gıdalar veren bir çift, çocuklarının açlıktan ölmesine neden oldu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Savcılık, Lucas adlı bebeğin anne ve babası için, "ölüme sebebiyet verdikleri" gerekçesiyle hapis cezası istedi. Doğal ürünler satan bir işyeri sahibi olan çift, bebeklerine 3 ayını doldurduktan sonra mama yerine "süper yiyecek" adıyla satılan alternatif gıdalar verdi. Lucas adlı bebek, 4 ay boyunca sadece mısır sütü, pirinç sütü, yulaf sütü, quinoa sütü ve siyah buğday ile beslendi.

Bebek, yedinci ayında sadece 4 kilo 300 grama ulaştı. Giderek daha da zayıflayan Lucas gece kusmaya başlayınca anne ve babası tarafından bir alternatif tıp uzmanına götürdü.

ANNE VE BABA: YANLIŞ BİR ŞEY YAPTIĞIMIZA İNANMIYORUZ

"Homeopat" adı verilen alternatif tıp uzmanı, Lucas'ı doğru hasteneye götürmelerini istedi. Ancak bebek yolda hayatını kaybetti.

Bebeklerinin beslenme sorunları ile ilgili olarak doktora başvurmayan çift hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Savcı Pascal Persoons, çiftin "sağlıklı beslenme takıntısının" bebeğin hayatına malolduğunu belirtti. Savcı, "ölüme sebebiyet verdikleri" gerekçesiyle Lucas'ın anne ve babasının 18 ay hapis cezasına çarptırılmalarını istedi. Bebeğin anne ve babası ise, "Yanlış bir şey yaptığımız inanmıyoruz. Bebeğimize en iyi şekilde bakabilmek için çaba harcadık" diyor.

Çift hakkındaki karar 14 Haziran'da yapılacak duruşmada kesinleşecek.

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