84 kilo verdi! Sarkan derisine aldırmadı, bakın ne yaptı...
17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:12:06 | Güncelleme: 11:49:17
HABERTURK.COM
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84 kilo verdikten sonra cildinde çok ciddi sarkma meydana gelen genç kız, moralini bozmadı.
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Jessica Weber, aksine kendisi gibi fazla kilo verenlere ilham olmak için Instagram sayfası açtı.
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Kilo verdikçe fotoğraflarını paylaşan 23 yaşındaki Weber, kilo verme kararını 173 kiloya ulaştığında vermiş.
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Anne-kız duygusal bir konuşma yapmış ve Jessica'nın annesi, kızının ondan önce öleceğini düşündüğünü söyleyerek ağlamaya başlamış.
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Bu acı gerçeğin yüzüne sert bir şekilde çarptığını kaydeden Jessica Weber, "Bu durum benim için çok güçlü bir motivasyon oldu" dedi.
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15 ayda 173 kilodan 89 kiloya düşen genç kız, "Kolay olmadı" diyor.
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Kilo verdikten sonra cildinde sarkma başlayan Weber, "Kilo veren bazı insanlarda bu problem olmuyor ama ben o kadar şanslı değildim" diyerek, görüntüsünden utanmadığını göstermek için fotoğraflarını paylaşmaya başladı.
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"Açık olmak istedim çünkü insanlara obezitenin neler yaptığını göstermek istedim. Değişiklik yapabilirler, ancak deri sarkması gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. İnsanlar korkmasınlar, kilo kaybından sonra meydana gelenleri gizlemeye çalışmasınlar" dedi.
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Şimdilerde düşük karbonhidrat, yüksek yağlı diyetle beslenen Weber, başarısını fotoğrafladıkça, takipçileriyle paylaşıyor.