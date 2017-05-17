SAĞLIK

84 kilo verdi! Sarkan derisine aldırmadı, bakın ne yaptı...

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:12:06 HABERTURK.COM

  • 1 84 kilo verdi! Sarkan derisine aldırmadı, bakın ne yaptı...
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    84 kilo verdikten sonra cildinde çok ciddi sarkma meydana gelen genç kız, moralini bozmadı.

  • 2 84 kilo verdi! Sarkan derisine aldırmadı, bakın ne yaptı...
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    Jessica Weber, aksine kendisi gibi fazla kilo verenlere ilham olmak için Instagram sayfası açtı.

  • 3 84 kilo verdi! Sarkan derisine aldırmadı, bakın ne yaptı...
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    Kilo verdikçe fotoğraflarını paylaşan 23 yaşındaki Weber, kilo verme kararını 173 kiloya ulaştığında vermiş.

  • 4 84 kilo verdi! Sarkan derisine aldırmadı, bakın ne yaptı...
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    Anne-kız duygusal bir konuşma yapmış ve Jessica'nın annesi, kızının ondan önce öleceğini düşündüğünü söyleyerek ağlamaya başlamış.

  • 5 84 kilo verdi! Sarkan derisine aldırmadı, bakın ne yaptı...
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    Bu acı gerçeğin yüzüne sert bir şekilde çarptığını kaydeden Jessica Weber, "Bu durum benim için çok güçlü bir motivasyon oldu" dedi.

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