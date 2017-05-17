Çocuksuz kadınlarda kalp yetmezliği riski!

Yapılan yeni bir araştırma, çocuk sahibi olmayan kadınların hayatları boyunca kalp yetmezliği çekme risklerinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

San Francisco'daki California Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre; bebek sahibi olmayan kadınlar, kalp yetmezliğinden ölme riski ile karşı kaşıya. Çocuk sahibi olmayanları üzecek çalışma, 28 bin 519 kişinin 13 yıl boyunca incelenen verileriyle ortaya kondu.

Uzmanlar bu bağlamda çocuksuz kadınların ileriki yaşlarda kalp krizi geçirme riskinin yüzde 70'e kadar yükseldiğini açıkladı.

Uzmanlar, hamileliğe bağlı hormonların kalbi koruduğunu ifade etti ayrıca çocuğu olan ancak erken menopoza giren kadınların da tehlikede olduğunun altını çizdi.