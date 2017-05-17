Deliryum
SAĞLIK

Deliryumun nedeni bulundu!

Avustralyalı bilim insanları, özellikle yaşlılarda görülen deliryuma, beyindeki glikoz metobolizmasının neden olduğunu açıkladı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:49:15 Güncelleme: 14:53:32 AA

Yeni Güney Galler eyaletinde Galler Prensi Hastanesi'nde görevli bilim insanlarından Doç. Dr. Gideon Caplan, PET taraması sonucunda deliryum rahatsızlığına beyindeki glikoz metabolizmasının neden olduğunu ortaya çıkardıklarını belirterek "Galler Prensi Hastanesi'nde 10 yıldır yürüttüğümüz araştırmalar neticesinde 2 bin 500 yıllık gizeme cevap bulduk. Bu da bize beynin neresine müdahale edeceğimiz ve deliryumu nasıl yeneceğimiz konusunda yol gösteriyor" dedi.

PET taramalarını inceleyen bilim insanları, beyin glikozu verimli bir şekilde metabolize edemediğinde deliryum rahatsızlığının ortaya çıktığını belirledi.

Özellikle yaşlılarda sıklıkla görülen deliryum, birden başlayıp, genellikle bir aydan daha az süren bilişsel yıkımın yanı sıra dikkat, uyku-uyanıklıkta ve psikomotor davranışta bozuklukla karakterize organik bir beyin sendromu olarak tarif ediliyor.

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