'Kilolu ama zinde' olmak pek mümkün değil

Aşırı kilolu insanların, metabolik olarak sağlıklı olsalar bile kalp rahatsızlıklarına yakalanma ve felç olma riskinin yüksek olduğu belirlendi.

BBC'nin haberine göre, İngiltere'deki Birmingham Üniversitesinden bilim insanları, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Obezite Kongresi'nde 1995-2015 yıllarında 3,5 milyon kişiyi incelendiklerini açıkladı.

Araştırmacılar, çalışmanın başlangıcında aşırı şişman olan ve kalp rahatsızlığı, hipertansiyon, yüksek kolesterol veya diyabet belirtisi görülmeyen kişileri takip ettiklerini söyledi.

İngiliz bilim insanları, aşırı şişman ancak metabolik olarak sağlıklı olan kişilerin kalp rahatsızlığına, felce ve kalp yetmezliğine yakalanma riskinin normal kilodaki kişilere göre daha yüksek olduğunu ifade etti.

Araştırmacılar, aşırı şişman kişilerin, tansiyon ve kan şekeri gibi metabolik değerlerinin önerilen limitlerde olduğu sürece ekstra ağırlığın zararlı olmayacağı yönündeki "kilolu ama zinde" teriminin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

İngiliz Kalp Vakfında görevli Dr. Mike Knapton, fazla kilolu olmanın tansiyonu veya kolesterolü yükselttiği için kalp krizi geçirme ve felç olma oranını artırdığını dile getirdi.

Çalışmanın sonucunun ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Knapton, fazla veya aşırı kilolu insanların sağlıkları her açıdan yerinde olsa dahi kalp rahatsızlığı geçirme risklerinin yüksek olduğunu vurguladı.

Knapton, "Sadece fazla kilolu olmak bile sizi kalp krizi geçirme ve felç olma tehlikesiyle karşı karşıya getirir" dedi.

Birmingham Üniversitesinden Dr. Rishi Caleyachetty de sağlık uzmanlarının, metabolik anormalliklerin varlığına bakılmaksızın aşırı kilolu kişilerin kilo kontrolüne öncelik vermesi gerektiğine işaret etti.

Caleyachetty "Metabolik olarak 'sağlıklı obezite' denilen şey aslında o kadar da sağlıklı değil" dedi.