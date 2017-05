Kanserle mücadelede 'Aile Evi' desteği

Kanserli çocuklar, eşit sağlık hizmeti ve hastanelerdeki yakın ilgiyle tedavi edilirken, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın (KAÇUV) yaptırdığı "Aile Evinde" barınan anne ve babalarının sevgisiyle, hastalıktan kurtuluyor.

Yeterli maddi imkanları olmayan hasta çocuklara ve ailelerine tedavileri boyunca destekte bulunmak amacıyla 2012'de Cerrahpaşa'da inşa edilen "Aile Evi'nde" 5 yıldır kanserli çocukların ailelerine ücretsiz barınma hizmeti veriliyor.

Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul’a gelen aileler, otel hizmetini aratmayan evde, çocuklarını yalnız bırakmayarak tedavilerine destek oluyor. Burada hasta çocuklara ve ailelerine konaklama, mutfak ve banyo imkanı sağlanıyor.

4 katlı 14 odalı sıradan gözüken evin içinde sıra dışı bir mücadele yaşanıyor. Kanserli çocuklar, başta Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakülteleri olmak üzere onkoloji alanında uzmanlaşmış hastanelerde tedavi görürken, "Aile Evinde" sevgiyle sağlıklarına kavuşuyorlar.

KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, devletin tüm çocuklara eşit sağlık imkanı sağlamasından sonra tedavileri devam eden çocukların ailelerinin nerede kalabilecekleri sorunu ile karşılaştıklarını ifade etti.

Türkiye’nin her yerinden gelen ve yeterli imkanı bulunmayan ailelere barınma hizmeti sunmak için, 2012 yılında bir proje geliştirdiklerini anlatan Yıldız, "Buraya Türkiye'nin her tarafından hastalar geliyor. Anne ve çocuk hastanede yatarken baba sokakta kalıyor, kalorifer diplerinde banklarda yatıyorlar. Sonra çocuk bir hafta tedavi edildikten sonra taburcu olup, 3 hafta sonra yine hastaneye gelmek zorunda kalıyor. Bir hastayı sürekli olarak hastanede tutamıyoruz. Çünkü başka çocukları hastanede tedavi etmemiz lazım. O dönemde de çocuğun yere ihtiyacı var memleketine gidip gelemiyor. Onun için o dönemlerde de ailecek onları burada konuk edebiliyoruz. Böyle olunca bu amaçla aile evini kurduk" dedi.

"OTELLERDEN TEMİZLİK ARTISI VAR"



Yurt dışında bu tür evlerin çok olduğunu ancak Türkiye'de daha önce hiç bulunmadığını, sponsor sorununu çözdükten sonra bir tane yapabildiklerini anlatan Yıldız, şöyle devam etti: "Buradaki 4 katlı binamızda 14 odamız var. Odalarda ya baba yalnız ya da anne, baba ve hasta çocuk beraber kalabiliyor. Uzak yerlerden gelen ailelere yıkanma, barınma, yeme içme imkanı sağlıyoruz. Bir anlamda otel hizmeti veriyoruz. Ayrıca otellerden temizlik artısı var. Çünkü bunlar, kemoterapi almış ya da ilik nakli olmuş çocuklar. Çok temiz bir ortamda barınmaları ve iyi beslenmeleri lazım."



"Aile evinde" bir ailenin 3 ay kesintisiz kalma izni olduğunu, ardından çıkıp bir iki hafta sonra tekrar gelip kalma hakkı bulunduğunu dile getiren Yıldız, şöyle konuştu: "Bir odayı tek başına bir aileye bir kaç yıl bloke edemiyoruz. Tedaviye göre ayarlıyoruz. Bunun benzerini Anadolu Yakası'nda yapmayı planlıyoruz. Pendik’te büyük bir yer aldık. Orada 24 odalı bir aile evi inşa edeceğiz. Aile evimizde oyun odaları ve alanları var. Çocuklar istedikleri zaman piyano çalabiliyor, müzik dersi alabiliyor. Gönüllü öğrencilerimiz haftada birkaç gün gelip çocuklarla faaliyet yapıyorlar."

"İYİ Kİ BÖYLE BİR YER VARMIŞ"

Batman'dan kanser hastası 6 yaşındaki kızı için İstanbul'a geldiğini ifade eden Fatma Keleş, 8 aydır "Aile Evinde" kaldığını belirtti. İstanbul'a çocuğunun tedavisi için geldiklerinde ilk başlarda hastane köşelerinde kaldıklarını ancak KAÇUV ile tanıştıktan sonra hayatlarında büyük değişiklik yaşandığını söyleyen Keleş, şunları kaydetti: "Bir arkadaş sayesinde burayı öğrendim ve 8 aydır kalıyoruz. Çocuğun tedavisi sürüyor. Durum her geçen gün iyiye gidiyor. Her şeyimiz burada. Çocuklarımız çok mutlular. Onların yüzünün gülmesi bizi de mutlu ediyor. Üçüzlerimi Batman’da bıraktım, eşimle beraber buradayız. KAÇUV memleketteki çocuklarımızı da bazen buraya getirerek hasretimizi gideriyor."



Hasta annesi Adıyamanlı Öznur Çalışkan da 14 ay kaldıkları aile evinde oğullarının amansız hastalığı atlattığını anlattı.



"Annenin, babanın yapmadığını burası bize yaptı" diyen Çalışkan, şöyle konuştu: "Her konuda bize destek çıktılar. İyi ki böyle bir yer varmış. Burada kaldığımız sürece bizden bir şey almadılar. Kendi evimizde olduğumuz gibi rahat ettik. Oğlum şimdi iyi. İsmindeki ifade gibi gerçekten tam bir aile evi ve ortamı burası."