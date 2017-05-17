Bilime göre verdiğiniz kiloyu sonsuza dek almamak için 20 yol!

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Kahvaltıyı tatlı bir şeyle bitirin!

Sabah öğünlerinizi tatlı ile bitirin. Tel Aviv Üniversitesi Tıp Merkezi araştırmasında, bir grup 10 gram karbonhidrattan oluşan 304 kalorili bir kahvaltı, diğer grup ise 60 gram karbonhidrattan oluşan 600 kalorilik bir kahvaltı yedi. Bu kahvaltıda çikolata, çörek, kurabiye ve kek vardı. 8 aylık çalışmanın ortasında, her iki grup da kişi başı ortalama 15 kilo kaybetmişti. Bununla birlikte, düşük karbonhidrat grubu, 10 kiloyu geri aldı. Çalışmaya göre tatlı yiyenlerin diğer yiyeceklere daha az istekli olduğunu, bunun da daha az kalori alımına yol açtığını vurguladı.