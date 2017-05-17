Bilime göre verdiğiniz kiloyu sonsuza dek almamak için 20 yol!

Kilo vermek birçok kişi için oldukça zor bir iş. Ancak bilim dünyasına göre; bu kurallara uyanlar, verdikleri kiloyu sonsuza dek geri almıyor.
İyi bir kahvaltı yapın!
Bu öneriyi milyon kez duymuş olsanız da güne dengeli bir kahvaltıyla başlamak zorundasınız. Imperial College London çalışması, kahvaltıyı atlayan insanlara, yüksek kalorili gıdaların resimleri gösterildiğinde beynindeki ödül merkezlerinin aydınlandığını buldu. Kahvaltı yapmayı bırakırsanız, günün ilerleyen saatlerinde atıştırmalıklar size çok cazip görünmeye başlar.
Kahvaltıyı tatlı bir şeyle bitirin!
Sabah öğünlerinizi tatlı ile bitirin. Tel Aviv Üniversitesi Tıp Merkezi araştırmasında, bir grup 10 gram karbonhidrattan oluşan 304 kalorili bir kahvaltı, diğer grup ise 60 gram karbonhidrattan oluşan 600 kalorilik bir kahvaltı yedi. Bu kahvaltıda çikolata, çörek, kurabiye ve kek vardı. 8 aylık çalışmanın ortasında, her iki grup da kişi başı ortalama 15 kilo kaybetmişti. Bununla birlikte, düşük karbonhidrat grubu, 10 kiloyu geri aldı. Çalışmaya göre tatlı yiyenlerin diğer yiyeceklere daha az istekli olduğunu, bunun da daha az kalori alımına yol açtığını vurguladı.
Günde 30 gram lif yiyin!
Beslenmenizde lifli gıdalar tüketmeye özen gösterin. Amerikan Kalp Derneği (American Heart Association) bir çalışmasında, 3 aylık çalışmanın sonunda, günde 30 gram lif tüketenlerin hem kilo verdikleri hem de kalp sağlıklarının iyileştiğini açıkladı.
Bol bol sıvı tüketin!
Uzmanlar en sağlıklı içeceğin su olduğunu söylüyor. Bu nedenle gün içerisinde su tüketmeye çalışın.