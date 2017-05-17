Kolu ve ayaklarını kullanamayan adamın tek isteği akülü sandalye

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde KOAH, kalp ve şeker hastası olan ve felç geçirdikten sonra elini ve ayaklarını kullanamaz hale gelen 61 yaşındaki Mehmet Oğuz, tek isteğinin akülü sandalye olduğunu söyledi.

İHA'da yer alan habere göre; Ahmet Oğuz, Yeşilköy Mahallesindeki gecekonduda eşiyle birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Uzun yıllar işçilik yaparak geçimi sağlayan Oğuz, 3 ay önce geçirdiği felç nedeniyle yatağa bağlı yaşıyor. Koah, kalp, şeker rahatsızlığına yakalandıktan sonra ağır işlerde çalışamaz hale geldiğini söyleyen Oğuz, "Üç ay önce bir kolumu hareket ettiremediğimi fark ederek doktora gittim. Kendisine rahatsızlığımı anlattım. Bana korkulacak bir şeyin yok dedi. Bir süre geçtikten sonra aniden kolumu ve oynatamaz hale gelerek yatalak duruma düştüm" dedi.

Üç aydır yatağından kalkamadığını söyleyen Mehmet Oğuz, "Eşimin desteğiyle yatağımdan doğrulup oturabiliyorum. Eşimin gücü yetmediği için beni kaldırıp yatırmakta zorlanıyor. Onun için de endişeleniyorum. Kendisine bir şey olacak diye. Tek dileğim benim kullanabileceğim akülü tekerlekli bir sandalye ile dışarı çıkmak, evimin önünde vakit geçirmek" ifadelerini kaydetti.

Kocası gibi kendisinin de şeker hastası olduğunu belirten Emine Oğuz ise, tek başına hasta kocasını yatırıp kaldırmakta ihtiyaçlarını karşılaması için taşımakta çok zorlandığını, maddi imkanı olmadığı için eşini rahatça taşıyabileceği bir akülü araba alamamanın üzüntüsünü yaşadığını kaydetti.

Kırık penceresi, sıva ve boyası olmayan evde yaşamaya çalışan, doktorlar tarafından yüzde 97 hasta çalışamaz raporu verilen Mehmet Oğuz ailesi kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor.