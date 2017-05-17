Uçuş fobisine dikkat!

Uçuş fobisinin en çok 20 ila 40 yaşları arasında görüldüğünü belirten Psikiyatrist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, toplumda her 10 kişiden birinde uçak korkusu görüldüğünü ve sık görülen korkulardan olduğunu söyledi.

İHA'da yer alan habere göre; Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, "Uçuş fobisini en aza indirmek için bazı durumlara dikkat edilmesi gerekiyor. İlk olarak uçuş tarihinden önce havaalanını ziyaret edin. Gözlem yapın. Birçok kişi havaalanına gitmeden uçak fobisi yaşayabilir. Böyle durumlarda uçuş gününden önce havaalanına gidip, insanları gözlemlemek ve onların ne denli rahat olduklarını görmek kişinin korkularını yatıştırır" dedi.



"UÇAK İNİŞ KALKIŞINI SEYREDİN, KISA SEYAHATLER SEÇİN"

İmkânı olan kişilere uçakların iniş kalkışını seyretmelerini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Üney, "Bu durum tehlike algınızı yatıştıracaktır. Seyretmek durumu sıradanlaştırır ve önemsizleştirir. Kısa seyahatler tercih edin. İlk uçuş için bir saati aşmayan seyahatler tercih edilmelidir. Korkuyla yüzleşmek ve sürenin kısalığı kişinin kendine olan güvenini artıracaktır" ifadelerini kulandı.

Gece uykusuz kalmanın olumsuzluk oluşturmadığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Üney, "Uçuş öncesi uykusuz olmanız sakıncalı değildir. Hatta seyahat sırasında uykunuz gelir ve uyuyabilirsiniz. Bu da rahat seyahat etmenizi sağlayabilir. Ayrıca uçuş ekibini gözlemleyin. Uçuş esansında kabinde bulunan ekibin rahat tutumları gerçekçidir. Dolayısıyla bu durum yolculuğun emniyetli bir şekilde geçtiğini gösterir. Kaygılarınızı azaltır. Bir diğer husus müzik dinleyin ya da film seyredin. Seyahat esansında müzik dinlemek veya film seyretmek hem ilginizi dağıtır hem de iyi zaman geçirmenizi sağlar" açıklamalarında bulundu.

Kişide kaygı çoksa uçuş ekibinden yardım istemesinin doğru olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Üney, "Kaygılı olduğunuzu uçuş ekibine söylediğinizde sizi rahatlatacak bilgileri verirler. Aynı zamanda teskin edici tutumları yardımcı olacaktır. Pilotla görüşebilirsiniz. Uçağa binerken pilotla görüşüp uçak ve seyahatin nasıl geçeceği konusunda bilgi alabilirsiniz. Bu konuda birçok pilot yardımcı olacaktır. Türbülansın az olduğu rotayı seçin. İlk uçuş denemesi yapacaksanız, uçakta sarsıntının az olacağı bir seyahati tercih edin. Bu konuda internette bolca bilgi bulabilirsiniz" diye konuştu.

"NEFES EGZERSİZİ YAPIN"

Seyahat esnasında korku artarsa nefes egzersizi yapmaları gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Üney, "Nefes egzersizi; on kere burnunuzdan yavaşça nefes alıp, bir süre nefesi tutup, yavaşça nefesinizi boşaltmak şeklindedir. Koltuk seçimine dikkat edin. Genelde uçaklarda diz mesafesi dardır. Bu nedenle ilk uçuşunuzda acil çıkış kapısının olduğu koltukları tercih edin. Bununla birlikte koridor tarafında oturmak da daha rahat hissettirir" şeklinde konuştu.