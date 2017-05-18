Deri dokusuyla döllenme hayal mi?

New York Times Gazetesi’nde yayınlanan bir makalede, Japon bilim insanlarının fare deri dokusundan elde edilen kök hücrelerinin embriyona dönüşmesi için “kandırma” yönteminde başarı elde ettikleri, bunun insan derisinden suni döllenmenin yolunu açtığı belirtildi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; ancak bu tekniğin tüp bebekten de daha büyük tartışmalara yol açacağı, zira Brad Pitt gibi ünlülerin otel odalarında bıraktığı deri örneklerinden bebek elde edilip hukuk davalarına yol açabileceği belirtiliyor. “Yöntem çoklu ebeveyn DNA’sı taşıyan bebeklere de yol açabilir” deniliyor.

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