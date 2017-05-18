Deri dokusu
SAĞLIK

Deri dokusuyla döllenme hayal mi?

Japon bilim insanlarının fare deri dokusundan elde edilen kök hücrelerinin embriyona dönüşmesi için “kandırma” yönteminde başarı elde ettikleri, bunun insan derisinden suni döllenmenin yolunu açtığı belirtildi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:46:30 Güncelleme: 10:21:01 HABERTURK.COM

New York Times Gazetesi’nde yayınlanan bir makalede, Japon bilim insanlarının fare deri dokusundan elde edilen kök hücrelerinin embriyona dönüşmesi için “kandırma” yönteminde başarı elde ettikleri, bunun insan derisinden suni döllenmenin yolunu açtığı belirtildi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; ancak bu tekniğin tüp bebekten de daha büyük tartışmalara yol açacağı, zira Brad Pitt gibi ünlülerin otel odalarında bıraktığı deri örneklerinden bebek elde edilip hukuk davalarına yol açabileceği belirtiliyor. “Yöntem çoklu ebeveyn DNA’sı taşıyan bebeklere de yol açabilir” deniliyor.

 
 
 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 57 dakika önce
    kıyamet kopsada kurtulsak
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