SAĞLIK

Şok! Göğsündeki dövmeyi yok etmek için kendine ne yaptığına inanamayacaksınız!

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:39:38 HABERTURK.COM

  • 1 Şok! Göğsündeki dövmeyi yok etmek için kendine ne yaptığına inanamayacaksınız!
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    Göğüs kafesinde bulunan gül motifli dövmesinden kurtulmak isteyen genç kız, korkunç acılar çektiği bir yönteme başvurdu.

  • 2 Şok! Göğsündeki dövmeyi yok etmek için kendine ne yaptığına inanamayacaksınız!
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    Tayland'da yaşayan 21 yaşındaki Pasuda Reaw, işyerinde profesyonel görünmek için dövmesinden kurtulmak istedi. Genç kız, mürekkep pigmentlerini cildin yüzeyine çıkardığı ve kolaylıkla soyulmayı sağladığı iddia edilen bir yöntemi kullanmaya karar verdi.

  • 3 Şok! Göğsündeki dövmeyi yok etmek için kendine ne yaptığına inanamayacaksınız!
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    Yöntemi uyguladıktan birkaç gün sonra kimyasalı sürdüğü bölgelerde acı ve kaşıntı şikayetleri yaşamaya başladı.

  • 4 Şok! Göğsündeki dövmeyi yok etmek için kendine ne yaptığına inanamayacaksınız!
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    İki ay sonra ise yaşadığı acılar hayatını cehenneme çevirdi. Genç kızın cildi tamamen soyuldu ve korkunç bir yara izi kaldı.

  • 5 Şok! Göğsündeki dövmeyi yok etmek için kendine ne yaptığına inanamayacaksınız!
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    Pasuda Reaw, "Lazer yaptırmak istemedim çünkü lazer çok pahalı ama keşke yaptırsaydım. Bazen kaşıntı, ağrı ve yara izi dayanılmazdı" dedi.

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