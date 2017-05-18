Şok! Göğsündeki dövmeyi yok etmek için kendine ne yaptığına inanamayacaksınız!

Göğüs kafesinde bulunan gül motifli dövmesinden kurtulmak isteyen genç kız, korkunç acılar çektiği bir yönteme başvurdu.
Tayland'da yaşayan 21 yaşındaki Pasuda Reaw, işyerinde profesyonel görünmek için dövmesinden kurtulmak istedi. Genç kız, mürekkep pigmentlerini cildin yüzeyine çıkardığı ve kolaylıkla soyulmayı sağladığı iddia edilen bir yöntemi kullanmaya karar verdi.
Yöntemi uyguladıktan birkaç gün sonra kimyasalı sürdüğü bölgelerde acı ve kaşıntı şikayetleri yaşamaya başladı.
İki ay sonra ise yaşadığı acılar hayatını cehenneme çevirdi. Genç kızın cildi tamamen soyuldu ve korkunç bir yara izi kaldı.
Pasuda Reaw, "Lazer yaptırmak istemedim çünkü lazer çok pahalı ama keşke yaptırsaydım. Bazen kaşıntı, ağrı ve yara izi dayanılmazdı" dedi.