Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul ili içerisinde Kurum İçi Yer Değiştirme Suretiyle toplamda bin 555 personel alımı yapacağını duyurdu. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bin 555 personel alımına ilişkin başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.

Bu kuraya başvuracak olanlar, PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra başvuru formunun çıktısını imzalayarak T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim etmek isteyenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada kura ile ilgili "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre 2017 Yılı İstanbul İli Kurum İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 09.06.2017 tarihi Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

2017 YILI İSTANBUL İLİ KURUM İÇİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI TAKVİMİ

17 Mayıs 2017 Çarşamba – 24 Mayıs 2017 Çarşamba Saat 18:00’e kadar Münhal yerlerin ilanı ve PBS üzerinden başvuruların yapılması 29 Mayıs 2017 Pazartesi Saat 18.00’e kadar Başvuru evraklarının son geliş tarihi ve saati 01 Haziran 2017 Perşembe İnceleme neticesinde başvuruları ret olanların PBS üzerinden ilanı 01 Haziran 2017 Perşembe - 05 Haziran 2017 Pazartesi Saat 18:00’e kadar İnceleme sonrası başvuruları ret olanların ve hizmet puanı itirazlarının PBS üzerinden alınması 08 Haziran 2017 Perşembe İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı 09 HAZİRAN 2017 Cuma - KURA TARİHİ Yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.