İşte Ramazan'da orucu kolay tutmanın yolları!

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YUMURTANIN YANINA KARIŞIK MEYVE SUYU HAZIRLAYIN

Birkaç malzeme ile hızlı ama aynı zamanda tok tutucu bir sahur yapmak isteyen kişilerin en önemli yardımcısı yumurtadır. Her sahurda 2 adet haşlanmış yumurta tüketmek hem günlük D vitamini, demir ve mineral ihtiyacını sağlar hem de uzun süreli tokluk hissi ile pratik bir sahur kahvaltısı olur.