İşte Ramazan'da orucu kolay tutmanın yolları!

Sahur sofralarında tok tutan besinlere yer verilmesi daha rahat bir şekilde oruç tutmayı sağlıyor. Gün boyu tokluk hissi ve hızlı bir metabolizma için başta karabuğday, yumurta, tarçın ve çilek olmak üzere bazı besinlerin sahurda eksik edilmemesi gerekiyor.
Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı Ramazan’da daha rahat oruç tutabilmek için tüketilmesi gereken besinleri anlattı.
BU KARIŞIM TOKLUK HİSSİ VERİYOR
Yoğun lif ve mineral kaynağı olan karabuğday, sağlıklı öğünlerin başında geliyor. Karabuğday, tokluk hissi vererek kişiyi gün boyunca zinde tutar.
Sahur öğününde haşlanmış karabuğdayı birkaç yemek kaşığı yoğurt ve elma rendesi ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Bu karışımdaki elma vitamin depoları ile size enerji verecek, yoğurt ise gerekli kalsiyum ve d vitamini ihtiyacını yerine koyacaktır. Gün boyu tokluk hissi veren ve aynı zamanda yağ yakıcı olan bu karışımı sahurda tüketebilirsiniz.
HEM YAĞ YAKICI HEM TOK TUTUCU YULAF KARIŞIMI
Yulafı süt ile haşlayarak ve içerisine yine tok tutucu özellikteki yaz meyveleri ekleyerek harika bir sahur öğünü yaratabilirsiniz. Çilek, ananas gibi meyveler bu karışım için idealdir.