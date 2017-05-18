Pirinç suyu mucizesi!

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Pirinç suyu hazırlamak için; bir çay bardağı pirinci iki çay bardağı içme suyu içinde en az 3 saat bekletin. Bu sürede pirincin besleyici özellikleri suya geçecektir. Ardından pirincin suyunu süzün ve bu su ile yüzünüzü yıkayın.