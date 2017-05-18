Pirinç suyu mucizesi!

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:19:50 | Güncelleme: 14:46:12
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Pek çoğumuzun haftada en az birkaç kere tükettiği pirincin suyunun da cildi güzelleştiren doğal bir bakım ürünü olduğunu biliyor muydunuz? İşte pirinç suyunun bilmediğimiz 7 faydası…
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Pirinç suyu ten rengini beyazlaştırır ve ciltteki kahverengi lekelerin renginin açılmasına yardımcı olur.
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Gözenekleri küçültür. Cildin bakterilerden arınmasını sağlar.
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Pirinç suyu cilde parlaklık verirken pirinç maskesi ise ciltteki kırışıklıkların azalmasını sağlar.
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Sivilce ve siyah nokta oluşumunu engeller.
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Pirinç suyu hazırlamak oldukça kolaydır.
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Evde tek başınıza hazırlayacağınız pirinç suyu ile cildinize düzenli bakım yapabilir, pirinç maskeleri hazırlayacak cildinizi doğal yöntemlerle güzelleştirebilirsiniz.
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Pirinç suyu hazırlamak için; bir çay bardağı pirinci iki çay bardağı içme suyu içinde en az 3 saat bekletin. Bu sürede pirincin besleyici özellikleri suya geçecektir. Ardından pirincin suyunu süzün ve bu su ile yüzünüzü yıkayın.
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Pirinç suyunu dilerseniz tonik olarak da kullanabilirsiniz.
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Hazırladığınız pirinç suyunu buzdolabında en fazla iki gün bekletmeniz öneriliyor. Çünkü pirinç suyu hızlı bakteri üretir. Bu sebeple hazırladığınız pirinç suyunu uzun süre beklettikten sonra kullanmanız cildinize zarar verir.
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Alerjik reaksiyondan korunmak için hazırladığını pirinç suyunu ya da maskesini önce bileğinizin iç kısmına sürüp 15 dakika bekledikten sonra durulayın. Herhangi bir kızarma ya da kaşınma olursa hazırladığınız karışımını kullanmayın!