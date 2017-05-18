SAĞLIK

Pirinç suyu mucizesi!

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:19:50

  • 1 Pirinç suyu mucizesi!
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    Pek çoğumuzun haftada en az birkaç kere tükettiği pirincin suyunun da cildi güzelleştiren doğal bir bakım ürünü olduğunu biliyor muydunuz? İşte pirinç suyunun bilmediğimiz 7 faydası…

  • 2 Pirinç suyu mucizesi!
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    Pirinç suyu ten rengini beyazlaştırır ve ciltteki kahverengi lekelerin renginin açılmasına yardımcı olur.

  • 3 Pirinç suyu mucizesi!
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    Gözenekleri küçültür. Cildin bakterilerden arınmasını sağlar.

  • 4 Pirinç suyu mucizesi!
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    Pirinç suyu cilde parlaklık verirken pirinç maskesi ise ciltteki kırışıklıkların azalmasını sağlar.

  • 5 Pirinç suyu mucizesi!
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    Sivilce ve siyah nokta oluşumunu engeller.

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