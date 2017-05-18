Kozmetik ürün alırken nelere dikkat edilmeli?

Hangi marka daha iyi? Hangi ürün daha etkili? Hangi içerikleri tercih etmeliyiz? Eminim bu soru listesini sayısız örneklerle devam ettirebiliriz.

Böylesine geniş bir yelpazesi olan sektörün içinde seçim yapmak, doğru ürünü bulmak bazen karmaşık hale gelebiliyor. Çok para verip de memnun kalmadığımız hatta ciddi yan etkilerini gözlemlediğimiz ürünlerin yanı sıra, çok uyguna alıp derdimize çare olan ürünler de cabası... Tanıdığımız birinde çok iyi etkilerini görüp aldığımız ama hayal kırıklığı yaşadığımız ürünler de yok değil.

Yüksek Kimyager Betül Kutlu, alınan kozmetik ürünlerde en çok nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Cildimizi nasıl tanıyacağız? Ürün alırken nelere bakacağız? Yüzde 100 doğal ürünlere mi yöneleceğiz? İşte merak edilen bu soruların yanıtları...

NORMAL BİR CİLDE KURU CİLT TİPİ İÇİN OLAN ÜRÜNLERDEN KULLANIRSANIZ...

Cümlesine "İlk olarak cildinizi iyi tanımalısınız" diye başlayan Yük. Kim. Kutlu, "Cildiniz nasıl bir yapıya sahip? Kuru tip? Yağlı? Normal? Karma? Bu konuda güvendiğiniz bir dermatologtan yardım almanız en önemlisi. Çünkü; aslında normal cilt tipine sahip cildinizi kuru cilt tipleri için olan ürünlere maruz bırakırsanız aşırı yağlanma, cildinizin sebum dengesinin bozulması gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Cilt tipiniz bozulur. Dolayısıyla kafanız karışır ve ürün arayışınız bitmez" diyor.

Yük. Kim. Kutlu, "Ürün satma odaklı dermatologların bu konuda sizi yönlendirmesine çok güvenmemenizi öneririm" diyerek, sözlerine şöyle devam ediyor: "Örneğin; bir eczane ya da kozmetik ürünlerin satıldığı bir mağazaya girdiniz. Cildinizin karma olduğunu söyledikten sonra kuru, üstüne üstlük hassas bir cilt yapınız olduğunu söyleyebilirler. Ayaküstü yapılacak testlerle doğru sonuca ulaşamayabilirsiniz. Bunun yanı sıra stres seviyeniz, su içme sıklığınız, beslenme alışkanlıklarınız gibi birçok etken cildin elastikiyetini ve sebum dengesini etkileyen unsurlardır.

YÜZDE 100 DOĞAL İFADESİNE KANMAYIN!

Marka odaklı yorumlar, sizi her zaman doğru bir şekilde yönlendirmez. Kozmetik sektöründe piyasa artık daha kalabalık, tüketici artık daha bilinçli. Dolayısıyla yeni yeni terimlerle karşılaşmaya başlamamız kaçınılmaz.

Örneğin; 'Yüzde 100 Doğal, 'Yüzde 100 Organik', 'Vegan', 'Koruyucu, renklendirici, fragrance (parfüm) içermez' gibi ibareler görebilirsiniz. Gerçekten bir ürünün yüzde 100 doğal ifadesini ambalajı üzerinde kullanması için içeriğinin sadece yüzde 95'inin doğal/organik ürünler kullanılarak oluşturulabileceğini hatta bazı otoriterlerce bu yüzde oranın daha aşağısının da kabul edildiğini biliyor muydunuz?" diyor.

YAN ETKİSİ OLAN ÜRÜNLERİN İÇERİĞİNİ ARAŞTIRIN

Yük. Kim. Kutlu, "Diğer yandan, herhangi bir markanın ürününde yaşadığınız olumsuz etkilerle markayı askıya almak da doğru bir yaklaşım değildir. Doğru olan yaklaşım; hangi marka olduğundan ziyade sizde yan etkiler oluşturduğunu düşündüğünüz ürünlerin içeriklerini incelemektir. Hangi hammaddenin sizde yan etkiler oluşturduğunu gözlemlemelisiniz" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin uygun fiyatına rağmen oldukça iyi bir içeriği olan ürünler, bazı cilt tiplerinde komedojenik (cilt gözeneklerinin tıkanması) etkisi sebebiyle akne, siyah nokta vs. gibi istenmeyen etkilere sebep olabilir. Aynı sebeple; bazı koruyucu etki gösteren maddeler de doğal olabilirler. Asitler doğal koruyucu etki gösteren maddelerdir. Limon asiti olarak bilinen 'citric acid' ya da bir bitkiden elde edilebilen “salicylic acid” gibi..."

Yüksek Kimyager Betül Kutlu, son olarak "İçerikleri dikkatli okumalısınız" önerisinde bulunuyor ve ürün içeriklerini internet üzerinden araştırmak gerektiğini vurguluyor.

Kutlu, "İçindekiler kısmına bakarak, hangi bileşenler olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz" diyerek, şunları söyledi: "Bu konuda yapılan hatalardan biri de içindekiler kısmında yer alan isimleri kimyasal olarak değerlendirmemizdir. Örneğin; tocopherol olan bir hammadde aslında E vitaminidir ve çok iyi bir anti-oksidandır. Kişisel özelliklerinize dayalı olan bu konular hakkında bilgi sahibi olmak, kozmetik ürünleri kendi tipinize uygun olarak seçmenizde yardımcı olacaktır."