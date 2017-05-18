Sağlıklı zayıflamanın sırrı hücre temizliğinde...

Diyetisyen Doç. Dr. Barış Öztürk, kötü beslenme ve çevresel faktörlerin hücrelerde kirlilik oluşturduğunu söyledi. Pek çok hastalığa davetiye çıkaran bu durumun, zayıflamayı da engellediğini aktaran Öztürk, "Endişe etmeyin, doğru beslenerek ve bitkisel desteklerle hücrelerinizi temizlemek ve sağlıklı bir şekilde zayıflamak mümkün" dedi.

İHA'da yer alan habere göre; hücre temizliğini tetikleyebilmek için gerekli protein, vitamin ve mineralleri barındıran çilek, enginar, sarımsak, zerdeçal, pırasa gibi besinleri düzenli tüketmek önemli rol oynuyor. Klinik Diyetisyen Doç. Dr. Barış Öztürk, hücre temizliğinin kilo kontrolü ve sağlıklı yaşam üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi.

MODERN HAYAT HÜCRELERİ KİRLETİYOR

Yaşamın ilk anından itibaren insan bedeni gıda, hava, su ve toprak ile birlikte kendi metabolizmasının ürettiği toksik maddeler tarafından kirletiliyor. Bu toksik maddelere karşı çeşitli enzimler salgılayan vücut kendini korumaya programlı. Detoksifikasyon yani hücre temizliği olarak adlandırılan bu durun tüm yaşam fonksiyonlarını da düzenliyor. Sanayileşmeyle birlikte artan hava, su ve gürültü kirliliği, yoğun elektromanyetik kirliliğe maruz kalma, yanlış beslenme alışkanlıkları, doğal olmayan gıdaların tüketimi ve yetersiz fiziksel aktivite nedeniyle hücrelerin toksin yükü daha da artıyor.

KİRLENEN HÜCRELER YAĞ SENTEZİNİ ARTIRIYOR

Modern hayat ile birlikte maruz kalınan toksin miktarı, vücudun hücre temizleme yeteneğini aştığında hücreler gerekli temizliği yapamayarak kirlilik oluşturuyor. Oluşan kirlilik, hücre fonksiyonlarının yavaşlamasına ve enerji metabolizmasının normal seyrini yitirmesine neden oluyor. Organizmanın enerji harcaması zorlaştığında vücut yağ sentezlemeye başlıyor ve zararlı toksinler yağ hücreleri ile birlikte yumuşak doku ve kemikte birikiyor. Yağ dokularının salgıladığı zararlı moleküller hücre hasarını artırarak insülin fonksiyonlarını olumsuz etkilemeye başlıyor. İnsülin fonksiyonlarının bozulması kişide; yorgunluk, sürekli uyku hali, yemeklerden sonra bile açlık hissi yaratır. Günlük motivasyonun düşmesi fiziksel ve zihinsel aktivitelerin azalması özellikle karın bölgesinde yağlanmayı artırıyor.

CİDDİ HASTALIKLARA ZEMİN HAZIRLAYABİLİR

Kirlenen hücredeki metabolik baskılanma; İnsülin direnci, karın bölgesinde yağlanma, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet yani şeker hastalığı, Alzheimer, kanser gibi kronik hastalıklara dönüşebiliyor.

TEK SUÇLU KALORİLER DEĞİL

Kilo alımının özellikle de karın bölgesindeki yağlanmanın tek suçlusu alınan yüksek kaloriler olmayabilir. Hücre fonksiyonlarını yeniden düzenlemek için 'hücrenin süpürülmesi, temizlenmesi' gerekir. Bu alanda yıllardır yaptığım sayısız klinik deney ve çalışmanın sonucunda ortaya çıkan 'Hücre Süpürme Programı' hücreye temizleme fonksiyonunu yeniden kazandırırken, başta obezite olmak üzere zemin hazırladığı birçok hastalığı engelleyebilir.

TEMİZLENEN HÜCRELERİN ANTİOKSİDAN MEKANİZMASI GÜÇLENİYOR

"Hücre Süpürme Programı" hücrenin temizlenmesini hedef alıyor. Temizlenen hücrede antioksidan mekanizma güçlenerek genetik olumsuzluklar ortadan kalkar. Doğal fonksiyonlarına dönen hücreler yağ depolanmasının azalmasını, yağ yakımının da artmasını sağlar.

KİŞİYE ÖZEL PROGRAM

Her insanın detoksifikasyon yani hücre temizleme yeteneği; çevre şartları, diyet, yaşam tarzı, sağlık durumu ve genetik faktörlere göre değişir. Bu nedenle 'Hücre Süpürme Programı'na başvuran hastalara hücresel temizlik ve beslenmeden oluşan tıbbi tedavi öncesi; ileri düzey vücut analizi, metabolizma ölçümü, antropometrik testler yapılarak biyokimyasal bulgular değerlendirilir. Gerekli görüldüğünde moleküler düzeyde çalışmalar yapılarak, kişiye özel enerji ve besin ihtiyaçları değerlendirilir.

HÜCRE TEMİZLİĞİNE BİTKİSEL DESTEK

Bazı protein, vitamin ve mineraller, vücudun hücre temizliği işlemini yerine getirmesini sağlar. "Hücre Süpürme Programı" ile hücrenin temizlik fonksiyonunu yerine getirmesine sağlayan besinlere ek olarak doğru formülize edilmiş bitkisel takviye kullanılır. Bu takviyeler sentetik olmayan, tamamen doğal ve antioksidan özelliği taşıyan bitkisel bileşiklerdir.

BU BESİNLERLE HÜCRELERİNİZİ SÜPÜRÜN

"Hücre Süpürme Programı"ndaki temel amaç, kişinin sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmesine rehberlik etmektir. Hücrenin temizliğe başlamasıyla birlikte kısa sürede iştah mekanizması normale dönerken sürekli atıştırma hissi ortadan kalkar. Bağırsak florasının da normalleşmeye başlamasını takip eden günlerde kişi kendini daha zinde ve aktif hissetmeye başlar. İlk haftanın ardından vücuttaki yağ yakımı artarken metabolizma hızlanır. Kişi bunu kilo kaybı ve vücut yağ oranındaki azalmayla somut olarak fark eder.