SAĞLIK

Vücuttaki hangi koku ne anlama geliyor?

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:16:11 HABERTURK.COM

  • 1 Vücuttaki hangi koku ne anlama geliyor?
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    Vücut kokunuz size sağlığınız hakkında bir şeyler fısıldıyor olabilir. Bazı hastalıklar, vücuttaki kokunun değişmesine yol açarak kendini gösterebilir. 

  • 2 Vücuttaki hangi koku ne anlama geliyor?
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    Siz de bedeninizi tanıyın ve olası bir değişiklikte bir hekime başvurun.

  • 3 Vücuttaki hangi koku ne anlama geliyor?
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    İdrardaki aseton kokusu, diyabete işaret edebilir. 

  • 4 Vücuttaki hangi koku ne anlama geliyor?
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    Bal kokusu, sistite işaret edebilir.

  • 5 Vücuttaki hangi koku ne anlama geliyor?
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    Çürük yumurta kokusu, sindirim sisteminizde sorun olduğunu gösterebilir.

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