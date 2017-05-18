Vücuttaki hangi koku ne anlama geliyor?

Vücut kokunuz size sağlığınız hakkında bir şeyler fısıldıyor olabilir. Bazı hastalıklar, vücuttaki kokunun değişmesine yol açarak kendini gösterebilir.
Siz de bedeninizi tanıyın ve olası bir değişiklikte bir hekime başvurun.
İdrardaki aseton kokusu, diyabete işaret edebilir.
Bal kokusu, sistite işaret edebilir.
Çürük yumurta kokusu, sindirim sisteminizde sorun olduğunu gösterebilir.
Kötü ağız kokusu, böbrek, kulak-burun-boğaz, akciğer, diş eti ya da sindirim sistemi ile ilgili olabilir.
Sirke kokusu, B ve D vitamini eksikliğine bağlı olabileceği gibi solunum ya da tiroidle ilgili bir soruna da işaret edebilir.
İdrarda balık kokusu, cinsel bir hastalığın belirtisi olabilir.
İdrarda ekşimsi koku, mide iltihabı ya da kalın bağırsak iltihabına işaret edebilir.
Amonyak kokusu, böbrek veya karaciğer.
İdrarınızda amonyak ya da aseton kokusu varsa, idrar yolları iltihabı ya da diyabet.
Balgamdaki kötü koku, zatürree, bronşite işaret ediyor olabilir.