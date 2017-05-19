Doğurganlık hızı
SAĞLIK

Doğurganlık hızı en yüksek il açıklandı!

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:06:21 Güncelleme: 10:09:24 AA

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,8 azalarak 1 milyon 309 bin 771'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Revize edilen 2015 yılı verilerine göre 1 milyon 333 bin 329 olarak belirlenen canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl yüzde 1,8 azalarak 1 milyon 309 bin 771 oldu. Geçen yıl doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kızlardan oluştu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2015 yılında 2,15 çocukken, geçen yıl 2,1 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın, nüfusun yenilenme düzeyi seviyesinde olduğunu gösterdi.

DOĞURGANLIK HIZI EN YÜKSEK İL ŞANLIURFA

Türkiye'de toplam doğurganlık hızının 2016 yılında en yüksek gerçekleştiği il 4,33 çocukla Şanlıurfa oldu.

Buna göre, geçen yıl en yüksek toplam doğurganlık hızı 4,33 çocukla Şanlıurfa'da görüldü. Bu ili 3,69 çocukla Ağrı, 3,46 çocukla Siirt ve 3,45 çocukla Şırnak izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,46 çocukla Karabük oldu. Bu ili 1,48 çocukla Edirne ve Kırklareli, 1,50 çocukla Zonguldak takip etti.

Doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu 25-29 olarak belirlendi. Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı, 2011 yılında binde 125 iken 2016'da binde 133 olarak kaydedildi. Diğer bir ifadeyle, 2016'da 25-29 yaş grubundaki her bin kadın başına 133 doğum düştü.

15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden adölesan doğurganlık hızı, 2011'de binde 32 iken 2016'da binde 24’e düştü. Kaba doğum hızı, 2015'te binde 17 iken 2016'da binde 16,5 oldu. Diğer bir ifadeyle 2015'te bin nüfus başına 17 doğum düşerken, bu oran 2016'da 16,5 doğum olarak hesaplandı.

Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 32,9'la Şanlıurfa oldu. Bu ili, binde 28,3'le Ağrı, binde 26,6'yla Muş ve binde 26,1'le Van ve Siirt izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu iller ise binde 9,8'le Karabük, binde 10,1'le Edirne, binde 10,2'yle Giresun ve Kırklareli olarak kayıtlara yansıdı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kızamık her an hortlayabilir
SAĞLIK

Kızamık her an hortlayabilir
Kırık kemikler ameliyatsız iyileşecek
SAĞLIK

Kırık kemikler ameliyatsız iyileşecek
SMA’lı Eymen’e minik Ekrem’den bağış
SAĞLIK

SMA’lı Eymen’i kurtarmak için 5 yaşındaki Ekrem'den ...
Eşini bir yıl önce kaybeden Emma Cotillard, düğün fotoğaflarındaki o detayı görünce...
SAĞLIK

Eşini 1 yıl önce kaybetti... Fotoğraflara bakınca ...
Limonun faydaları nelerdir?
SAĞLIK

İşte limon mucizesi...
Vücuttaki hangi koku ne anlama geliyor?
SAĞLIK

İdrardan gelen balık kokusu neye işaret?
Kırık kemikler ameliyatsız iyileşecek
SAĞLIK

KIRIK KEMİKLER AMELİYATSIZ İYİLEŞECEK
Güzellik uykusunun bilimsel açıklaması var mı?
SAĞLIK

ARAŞTIRMALARA GÖRE O KADINLAR DAHA AZ ÇEKİCİ...
Kızamık her an hortlayabilir
SAĞLIK

KIZAMIK HER AN HORTLAYABİLİR
Kadınlarda ilk jinekolojik muayene ne zaman yapılmalı?
SAĞLIK

KADINLARDA İLK JİNEKOLOJİK MUAYENE NE ZAMAN YAPILMALI?
SMA’lı Eymen’e minik Ekrem’den bağış
SAĞLIK

SMA’LI EYMEN’İ KURTARMAK İÇİN 5 YAŞINDAKİ EKREM'DEN DE YARDIM GELDİ!
Şok diyet mağduru olmayın!
SAĞLIK

ŞOK DİYET MAĞDURU OLMAYIN!