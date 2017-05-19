SAĞLIK

Güzellik uykusunun bilimsel açıklaması var mı?

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:44:10

Uyku düzeni ile bireylere etkisini araştıran bilim insanları 'güzellik uykusu' kavramının bilimsel açıklaması olabileceğini söylüyor

  • 1 Güzellik uykusunun bilimsel açıklaması var mı?
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    Araştırmacılara göre, daha az uyuyanlar 'daha az çekici görünüyor.'

  • 2 Güzellik uykusunun bilimsel açıklaması var mı?
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    Royal Society (Kraliyet Topluluğu) dergisinde yayımlanan araştırmada, "Birkaç gece üst üste az uyuyan kişi daha yorgun ve daha kötü görünüyor, bu da çekiciliğini ve sağlığını etkiliyor" dendi.

  • 3 Güzellik uykusunun bilimsel açıklaması var mı?
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    BBC Türkçe'de yer alan habere göre; az uyku nedeniyle gözaltı çevresinde morluk oluşan ve göz kapakları şişen kişilerin de sosyalleşmeye yanaşmadıkları belirtildi.

  • 4 Güzellik uykusunun bilimsel açıklaması var mı?
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    Araştırma için yapılan deneye kadın-erkek karışık 25 üniversite öğrencisi katıldı. Gönüllülere, gece uyku düzenlerini ölçmeleri için bir kit verildi.

  • 5 Güzellik uykusunun bilimsel açıklaması var mı?
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    Gönüllülerden iki gün üst üste uykularını almaları söylendi. Bir hafta sonra da uyku saatlerini azaltıp iki gece üst üste yalnızca 4 saat uyumaları istendi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 3 dakika önce
    Uyku düzensizliği görselliği baya etkiliyo bizzat kendimde keşfettim
  • Misafir 3 dakika önce
    Uyku düzensizliği görselliği baya etkiliyo bizzat kendimde keşfettim
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