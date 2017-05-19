Güzellik uykusunun bilimsel açıklaması var mı?

Araştırmacılara göre, daha az uyuyanlar 'daha az çekici görünüyor.'
Royal Society (Kraliyet Topluluğu) dergisinde yayımlanan araştırmada, "Birkaç gece üst üste az uyuyan kişi daha yorgun ve daha kötü görünüyor, bu da çekiciliğini ve sağlığını etkiliyor" dendi.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; az uyku nedeniyle gözaltı çevresinde morluk oluşan ve göz kapakları şişen kişilerin de sosyalleşmeye yanaşmadıkları belirtildi.
Araştırma için yapılan deneye kadın-erkek karışık 25 üniversite öğrencisi katıldı. Gönüllülere, gece uyku düzenlerini ölçmeleri için bir kit verildi.
Gönüllülerden iki gün üst üste uykularını almaları söylendi. Bir hafta sonra da uyku saatlerini azaltıp iki gece üst üste yalnızca 4 saat uyumaları istendi.