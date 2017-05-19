Kadınlarda ilk jinekolojik muayene ne zaman yapılmalı?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, genç kızların ilk jinekolojik muayene tedirginliğinin sebebinin ne ile karşılaşacaklarını bilmediklerinden kaynaklandığını belirtiyor.

18 yaşına gelen her genç kızın mutlaka jinekolojik kontrole gitmesini tavsiye eden Op. Dr. Seval Taşdemir; “Jinekolojik muayene ağrıya yol açmayan kolay ve beş dakikadan fazla sürmeyen bir işlem. Genç kızlar muayenelerini asla ertelememeliler. Düzenli kontrol demek; hastalıkların önlenmesi ve erken teşhis demektir” diyerek genç kızları uyarıyor.

Jinekoloji, cinsel sağlığı ve üreme sağlığını korumaya yönelik kadınlara özel tıbbi bir bakımdır. Bu bakım; hastalıklardan korur, kanserlerin erken tanısını, üreme organlarını etkileyen enfeksiyonların erken tanı ve tedavisini ve daha sonra görülebilecek kısırlık gibi komplikasyonların önlenmesini sağlar. Birçok genç kız için ilk jinekolojik muayene oldukça tedirgin edici görünse de önemi düşünüldüğünde bu randevunun kesinlikle ertelenmemesi gerekir. Bir genç kızın bu randevuda nelerle karşılaşacağını bilmesi endişelerini yenmesinde yardımcı olur. Öncelikle kişisel, ailesel, cinsel ve tıbbi öyküler alınır. Jinekolojik muayene yapılır ve laboratuvar testleri istenir.

Muayenenin adet kanamasının olmadığı bir dönemde yapılması gerekir. Adet kanaması hem laboratuvar testlerinin sonuçlarını hem de muayeneyi etkiler. Muayene öncesindeki birkaç gün vajinal duş ve krem kullanımından kaçınmak gerekir.

DOKTORUNUZA SORACAKLARINIZI NOT ALIN

Jinekologla ilk randevudan önce sorulmak istenen konuların belirlenerek not alınması randevunun daha verimli geçmesini sağlar. Jinekoloğa verilen bilgilerin ve aktarılan şikayetlerin eksiksiz olması gerekir. Jinekoloğa verilen tüm özel bilgiler gizli kalır. Yanlış ya da eksik bilgi verilmesi tedaviyi ve sorunların belirlenmesini olumsuz etkiler.



İlk jinekolojik muayenede doktora verilmesi gereken bilgiler nelerdir?



Son adet tarihi



Adet sikluslarının uzunluğu



Adet kanamasının ne kadar sürdüğü



Ara kanamaların olup olmadığı



Genital ağrı, kaşıntı ve akıntı varlığı



Başka bir tıbbi problemin olup olmadığı



Aile fertlerinde görülen hastalıklara ait bilgiler



Önceden geçirilmiş hastalıklar, cerrahi işlemler ve kullanan ilaçlara ait bilgiler



Sigara, alkol ve beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi

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Op. Dr. Seval Taşdemir; “Birçok genç kız ilk jinekolojik muayene öncesinde son derece tedirgin olur. Oysa jinekolojik muayene ağrıya yol açmayan kolay ve beş dakikadan fazla sürmeyen bir işlemdir. İlk muayene öncesinde kişinin kendini rahatsız hissetmesi son derece doğaldır ve muayenede neler yapılacağı konusunda önceden bilgi sahibi olmak endişeleri azaltır” diyor ve muayenede neler yapıldığını anlatıyor.Jinekolojik muayene ile genital organların durumu ve jinekolojik problemler değerlendirilir. Jinekolojik muayene için muayene masasına yatılması istenir. Hekim önce dış genital organları muayene eder. Kızarıklık, tahriş, kist ve siğil olup olmadığını kontrol eder. Çok kısa süren bu işlem herhangi bir acı vermez. Karından yapılacak ultrasonografik inceleme ile üreme organları değerlendirilir. Jinekolojik muayene sonrasında doktor idrar tahlili ve kan sayımı gibi birkaç tahlil isteyebilir.Jinekolojik açıdan ilk muayene için 18 yaşından bahsedilse de yaşa bakılmadan mutlaka jinekolojik kontrolden geçilmesi gereken durumlar vardır:● Karnın alt bölgesinde ağrı,● Adet düzensizlikleri, adet kanamasının olmaması veya aksaması,● Adet kanaması sırasında şiddetli ağrı,● Anormal kanamalar,● Dış genital organlarda ağrı, şişlik, kaşıntı, kitle ve yaralar bulunması,● Vajinal akıntı, kaşıntı ve ağrı olması,● 15-16 yaşına gelinmesine rağmen adet kanamasının olmaması,● Cinsel temas yoluyla geçen hastalıklara maruz kalınması.