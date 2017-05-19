Dünyanın en ünlü robot tasarımcılarından biri olan ve geleceği şekillendirecek bilim adamlarından biri olduğu söylenen Hiroshi Ishiguro, 41 yaşındayken kendi görünümüne sahip robot ikizini yaptı.
Ancak geçen yıllar kendisinde küçük değişiklikler yaptı, yaptığı robotu ise aynı kalınca, bu duruma ilginç bir çözüm buldu.
Robot ikiziyle aynı görünümde kalmak isteyen Ishiguro, birçok estetik operasyon geçirdi.
Kendisine tıpa tıp benzeyen Geminoid isimli robot, elektrikli motor yerine hava basınçlı uygulayıcılar sayesinde vücudunun tamamını insan gibi hareket ettirip yüz ifadesi takınabiliyor.