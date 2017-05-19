SAĞLIK

Kendisi yaşlanıp ikizi aynı kalınca çareyi bunda buldu...

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:22:13

  • 1 Kendisi yaşlanıp ikizi aynı kalınca çareyi bunda buldu...
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    Dünyanın en ünlü robot tasarımcılarından biri olan ve geleceği şekillendirecek bilim adamlarından biri olduğu söylenen Hiroshi Ishiguro, 41 yaşındayken kendi görünümüne sahip robot ikizini yaptı.

  • 2 Kendisi yaşlanıp ikizi aynı kalınca çareyi bunda buldu...
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    Ancak geçen yıllar kendisinde küçük değişiklikler yaptı, yaptığı robotu ise aynı kalınca, bu duruma ilginç bir çözüm buldu.

  • 3 Kendisi yaşlanıp ikizi aynı kalınca çareyi bunda buldu...
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    Robot ikiziyle aynı görünümde kalmak isteyen Ishiguro, birçok estetik operasyon geçirdi.

  • 4 Kendisi yaşlanıp ikizi aynı kalınca çareyi bunda buldu...
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    Kendisine tıpa tıp benzeyen Geminoid isimli robot, elektrikli motor yerine hava basınçlı uygulayıcılar sayesinde vücudunun tamamını insan gibi hareket ettirip yüz ifadesi takınabiliyor.

  • 5 Kendisi yaşlanıp ikizi aynı kalınca çareyi bunda buldu...
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