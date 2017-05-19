Çin Seddi'nde kanserli çocuklar için koşacak

Büyük Çin Seddi Maratonu'na katılacak olan ilk Türk kadın Selin Söğütlügil, Türkiye'deki kanserli çocuklara umut olmak için koşacak.

Program kapsamında geldiği Pekin'de konuşan Selin Söğütlügil, 20 Mayıs'ta koşulacak Çin Seddi Maratonu'na katılma fikrinin Türkiye'de kanserle savaşan çocuklar için neler yapılabileceği düşüncesinden doğduğunu belirtti.

Bir seneden bu yana Kansersiz Yaşam Derneği ile çalıştığını ve bu kapsamda "Sporcu Melekler" adlı programın bünyesinde hizmet verdiğini vurgulayan Söğütlügil, "Hayatımda en sevdiğim iki şey, yazmak ve spor yapmak. Sporcu Melekler ekibi olarak spor faaliyetlerine katılıp topladığımız bağışlarla karşılıksız ve koşulsuz kanserli çocuklara destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Söğütlügil, 700 metre rakımda toplam 5,164 merdivenlik Büyük Çin Seddi Maratonu parkurunun iniş ve çıkışlarının getirdiği zorluk derecesinin kanser hastalığını temsil ettiğini kaydederek, "Bu maraton, çok meşakkatli ancak insanın istedikten ve sevgisini ortaya koyduktan sonra aşamayacağı engel yok" dedi.

Üç çocuk annesi olduğunu söyleyen Söğütlügil, "Bu proje aslında benim bir Türk kadını ve bir anne olarak yaşama, Allah'a ve evrene sunduğum bir şükran" ifadesini kullandı.

"KANSERLİ ÇOCUKLARDAN TEŞEKKÜR MEKTUPLARI ALIYORUM"

Maratondan elde edilecek bağışların İstanbul'daki Ümraniye Devlet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji ve İlik Nakli bölümünün rehabilitasyon projesine maddi destek olarak aktarılacağının altını çizen Söğütlügil, "Kanserli çocuklardan aldığım teşekkür mektuplarından sonra ağlamamanın imkanı yoktu" dedi.

Büyük Çin Seddi Maratonu'na katılacak ilk Türk kadın olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Söğütlügil, "Bu vesileyle aynı zamanda Türk ve Çin kültürünü bir araya getirmek istiyorum" dedi.

İki kadim kültürden büyük düşünürlerin dünyanın kalıcı olmadığı ancak bir yolculuktan ibaret olduğu yönünde görüşlerinin benzer olduğunun altını çizen Söğütlügil, "Binlerce kilometrelik yolculukların bir tek adımla başladığı bu evrende çocuklarımızı sevgiyle yaşatmalıyız" dedi.

ATATÜRK'ÜN AKRABASI

Mustafa Kemal Atatürk'ün amcası Kırmızı Hafız Mehmet Emin efendinin torunu olduğunu hatırlatan Söğütlügil, "Atatürk'ün başka akrabası olmadığı için akrabalık bağı bizim üzerimizden süregeliyor ve bu bizim için müthiş bir onur" dedi.

Bu onuru sözlerden ziyade eylemlerle hayat geçirmek istediğini aktaran Söğütlügil, "Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde çağdaş bir kadın ve bir anne olarak bu gururu eylemlerimle yaşamayı ve yaşatmayı tercih ediyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Çin'i ziyaret ettiğini hatırlatan Söğütlügil, Türk ve Çinli yetkililere projeye gösterdikleri yakın alaka ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.