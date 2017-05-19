Meyve suyunu aç karnına içince bakın ne oluyor!

19 Mayıs 2017 Cuma, 17:04:41 | Güncelleme: 18:00:33
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Cilt bakımcılar taze sebze ve meyvenin cildi sudan daha fazla nemlendirerek genç görünmesini sağladığını savunuyor.
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Buna ek olarak her gün taze meyve suyu içmeye çalışın.
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Meyve suyunuzu aç karnına için. Böylece metabolizmanız yaşam için önemli vitaminleri, mineralleri ve diğer antioksidanları daha kolay emecektir.
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Hücrelerin yağ dengesini korumak için iyi yağlar tüketmelisiniz. Bu, hücrelerinizin nem dengesini sağlamaya da yardımcı olacaktır.
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Her gün yoğurt, yulaf ezmesi veya salatanızın içinde öğütülmüş keten tohumu tüketin.
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Öğün aralarında ise ayçekirdeği ya da kabak çekirdeği atıştırmayı tercih edin. İçerdikleri çinko ve E vitamini ile cildinize güç ve esneklik kazandıracaktır.
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Mutlu bir karaciğer daha temiz bir cilt, parlak gözler ve daha çok enerji demektir. Özellikle mevsiminde ıspanak, brokoli, kuşkonmaz ve tere tüketerek karaciğerinizi mutlu edebilirsiniz.
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Yumurta içerdiği kolesterol nedeniyle haksızlığa uğramış protein deposu bir besindir.
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Üreme hormonları ve stresle baş edebilmek için gereken hormonları üretebilmemiz için bir miktar kolesterole ihtiyacımız vardır.
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Trans yağlardan arınmış bir diyetle, bağırsaklarınızı tıkayan, kendinizi halsiz hissetmenize ve şişkinliğe neden olan yararsız yiyeceklerden kurtulmuş olacaksınız.
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Hidrojene nebati yağ olarak geçen trans yağlardan yapılan margarin, kek, turta, bisküvi, bazı bitkisel yağlar ve hazır gıdalar, dondurma ve diğer şekerlemelerden kurtulmak uzun vadede yüksek kolesterolün de önünü alacaktır.