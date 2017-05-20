SMA hastalığı
SAĞLIK

İşte SMA hastaları için belirlenen tedavi kriterleri

HABERTÜRK, ilaçla tedaviye başlanacak olan 20 SMA hastası bebeğin seçimi için belirlenen kriterlere ulaştı. Buna göre ilaç verilecek bebekler 6 aydan küçük olacak, solunum cihazına bağlı olmayacak, Tip 1 evresinde olacak ve ağızdan beslenebilecek

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 04:47:27 Güncelleme: 04:54:12

Sağlık Bakanlığı, ilaçları pahalı olduğu ve dünyada yeni kullanılmaya başlandığı için Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) karşılanmayan SMA hastalarının seçimiyle ilgili bir komisyon oluşturdu.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Komisyon, kişi başı yıllık 1 milyon TL’yi aşan ilaç tedavisi uygulanacak 20 hastanın seçimine ilişkin kriterleri tespit etti. İşte, yüzlerce hastayı ilgilendiren kriterler:

- İlaç verilecek hasta Tip 1 evresinde olmalı.

- Solunum cihazına bağlı bulunmamalı.

- 6 aydan küçük olmalı.

- Ağız yoluyla beslenmeli.

- Menenjit ya da benzeri hastalığı bulunmamalı.

- İlaç başvurusu en az bir pediatrik nöroloji ve genetik uzmanından oluşan konsey kararıyla yapılmalı.

- Bebek, anne karnındaysa 37-42 haftalık olmalı.

- Bebeğin, başvuru sırasında ve devamında vücut ağırlığı 3 persentilin altında olmamalı.

- Cerrahi yollarla soluk borusuna giden delik açılmamış olmalı.

- İlk 4 dozu takiben koşula uygun olmayan kriterler varsa tedavi sonlandırılacak.

- Kafa tabanından bele kadar uzanan omurilikte bulunan sinir hücrelerinde hastalık olmamalı.

- Rispiratuar distres sendromu bulunmamalı.

20 ÇOCUK BELİRLENECEK

Kriterlerin tespit edilmesinin ardından komisyon şimdi ilaç verilecek 20 çocuğu belirlemek üzere çalışma yapıyor. İlacın pahalı olması ve deneme sürecinde bulunması nedeniyle çocuk seçiminde titiz davranılacağı ifade edildi. İlacın beklenen etkisinin yalnızca bu kriterlerdeki hastalarda görüldüğü kaydedildi. Söz konusu kriterlere uyan hastalarda ölüm oranının yüzde 26 azaldığı belirlendi. Tip 2 ve Tip 3 evrelerinde ilacın etkisiz kaldığı dile getiriliyor. İlacın, doğumdan itibaren kullanılması durumunda daha etkili olduğu vurgulanıyor.

KİŞİ BAŞI 1 MİLYON 50 BİN TL

İlacın bir hastaya yıllık maliyeti 1 milyon 50 bin TL, sonraki yıllar için 475 bin TL. Türkiye’de binin üstünde SMA hastası var ve her yıl 180 hasta ekleniyor. ABD’de onay aşamasında bulunan ilacın “erken erişimi” ocak ayında başlatıldı. Üretici firma, Türkiye’de ilk olarak akademisyenlerle birlikte 10 çocuğa ilaç tedavisi uyguladı. Bazı hastalarda iyileşme görüldü, bazı hastaların durumu daha da kötüleşti.

SGK KARŞILAMIYOR

SMA ilacını, dünya genelinde sosyal güvenlik kurumları karşılamıyor. Yalnızca ABD’de 2 sigorta şirketi ödüyor. Söz konusu sigorta şirketlerinin müşterileri önce ilacın bedelini kendileri ödüyor, ilaç hastayı iyileştiriyorsa bedeli sigorta şirketinden geri alıyor.

 

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