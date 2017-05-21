Prof. Dr. Bingür Sönmez
SAĞLIK

Prof. Dr. Bingür Sönmez: "Diyet yapan hicaz makamı dinlesin"

Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, diyet yapanlara hicaz makamını, kilo almak isteyenlere ise rast makamını dinlemelerini tavsiye etti

21 Mayıs 2017 Pazar, 09:30:34 Güncelleme: 09:39:44 DHA

Ünlü Kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, ameliyat sonrası yoğun bakımda uyguladıkları müzikle terapi sonucu hastaların daha rahat uyuduklarını, ağrıları olmadığını söyledi.

RAST MAKAMI İŞTAH AÇIYOR

DHA'da yer alan habere göre; müziğin insanlarda pek çok etkisi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sönmez, diyet yapanların hicaz makamından müzik dinlemelere gerektiğini, rast makamından dinlerlerse ise iştahlarının açılacağını belirtti.

İzmir Eczacılık Günleri'ne konuk olan Kalp ve Damar Cerrahisi Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez 'Müzikoterapi' konulu konuşmasıyla ilgi çekti. Konuşmasında sık sık videolarla, müzikle tedavi konusunda bilgiler veren Prof. Dr. Sönmez, müziğin insanlar, hayvanlar üzerindeki etkilerine değindi. Müzikle terapinin geçmişinin eski olduğunu belirten Prof. Dr. Sönmez, "Müzikoterapiyi aslında 1000 yıldır biliyoruz. Ama unutuldu. Batı ülkelerinde müzikoterapi yoğun bakımlarda bir CD çalarak, her hastaya aynı müzik dinletilerek yapılmakta. Ama bu başarılı tedavi değil. Müzikoterapiyi biz kendi hastanemizde yoğun bakımda, uyanmış olan her hastaya bilinci yerindeyse, bazen bilinci yerinde değilse bile sabah akşam 15 dakika uyguluyoruz" dedi.

"HASTALAR RAHAT UYUYOR, AĞRILARI OLMUYOR"

Müzik seçimini hastaların uyanıklık, ruhsal durumuna, depresyonda olup olmadığı ve ağrısı olup olmadığı gibi kriterlere göre yaptıklarını belirten Prof. Dr. Sönmez, "15 yıldır uyguluyoruz. Son 5 yıldır gerçekten yoğun bakımda uykusuzluk, ajitasyon, yoğun bakım psikozu görmüyoruz. Hastalar rahat uyuyor, ağrıları olmuyor. Kalp hastaları için en büyük özellik uyumak, tansiyon ve nabızdır. Yoğun bakımda bir hastayı ilaçla uyutamıyorken bile müzikle çok rahat uyatabiliyoruz. Bazen aynı ilaçlar verilirken tansiyonu yüksek hastalara müzik dinlettiğimizde 15 hastanın tansiyonunun yavaşladığınlı, oksijenin arttığını ve uyuduklarını tespit ettik. Bir hastamızda ise ters etki gördük. Bu hasta için yanlış bir seçimdi" diye konuştu.

"BİR RESTORANDA HİCAZ ÇALIYORSA RESTORAN İFLAS EDER"

Prof. Dr. Sönmez, müziğin insan üzerinde pek çok etkisi bulunduğunu, bunlardan birinin de iştahla ilgili olduğunu söyledi. İştah acıcı müzik makamının rast olduğunu belirten Sönmez, diyet yapanlara ise hicaz makamı dinlemelerini önerdi. Prof. Dr. Sönmez, "Bir restoranda hicaz çalıyorsa restoran iflas eder. Çünkü hicaz diyet müziğidir. Restorandakilerin iştahı kapanır. Patron bu işe çok bozulur. O zaman hicaz çalmamalı, rast çalmalıdır. Diyet yapanların mutlaka hicaz dinlemeleri gerekir. İştahları kapanır. Rast dinlerlerse ise bol yemek yerler" dedi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 15 dakika önce
    Şarlatan.. Yumurta saçmalığını daha unutmadık...
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