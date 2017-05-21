Beyin hatıra
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Tek bir hatıra için beynin uzak bölgeleri harekete geçiyor

Amerikalı bilim insanları, tek bir hatırayı depolamak için beynin birbirinden uzak bölümlerinin harekete geçtiğini ortaya koydu

21 Mayıs 2017 Pazar, 11:43:28 Güncelleme: 11:49:28 AA

Amerikalı bilim insanları, tek bir hatırayı depolamak için beynin birbirinden uzak bölümlerinin harekete geçtiğini ortaya koydu.



Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan ve fareler üzerinde yapılan araştırma, bazı şeylerin kısa süreli hafızada tutulması için beynin birçok düşünce ve eylemin oluşturulmasından sorumlu dış katmanı korteksin, talamus olarak adlandırılan ve beynin merkezinde yer alan küçük bir bölgeye bel bağladığını gösterdi.

Howard Hughes Tıp Enstitüsü Janelia Araştırma Kampüsü'nün klinik çalışması, talamusun belli başlı kısımlarının, bilinç ve bilişsel işlev üzerinde önemli rol oynayabileceğini ortaya koydu.



Araştırma ekibinin lideri Karel Svoboda, çalışmada, korteksin, anıları muhafaza etmeyi tek başına yapamayacağını, talamusun bu süreçte önemli bir iştirakçi olduğunu gözler önüne serdiğini ifade etti.

Svoboda, korteksin ALM adı verilen bölümüyle talamus arasındaki bilgi akışını "pin pon oyununa" benzeterek, "Önce biri, sonra diğeri karşısındakini harekete geçiriyor. Bu ileri geri eylem, hafızaya karşılık gelen faaliyet örüntüsünün devamlılığını sağlıyor" dedi.

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