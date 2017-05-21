Ramazan'da kalp sağlığı için beslenme tüyosu!

Uzmanlar Ramazan ayında oruç tutmaya hazırlananların özellikle kalp sağlığı için iftar ve sahurda aşırı besin tüketmemesini tavsiye etti.

İHA'da yer alan habere göre; Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özgür Öz, kalp sağlığına önem verenlerin Ramazan ayında dikkat etmesi gerekenlere değindi.

İftar ve sahurda besin maddelerinin tüketiminin Ramazan ayı öncesi gibi olmaması gerektiğini ifade eden Öz, "Ramazan'da yavaş yavaş vücudun metabolizma hızı azalacak. Eğer Ramazan ayı öncesindeki kadar besin maddesi tüketmeye devam edecek olursak kilo problemiyle karşı karşıya kalırız. Kilo almak kalp damar hastalarında, damar hastalığının sıkıntılarını ortaya çıkarabilir, kalp damar hastalıklarını tetikleyebilir. Metabolizma yavaşladıkça besin tüketimini bir miktar daha azaltılması gerekecektir. Kalp sağlığı için iftarda ve sahurda aşırı besin tüketmemeye gayret edilmesi lazım" dedi.

"KALP YETMEZLİĞİ OLANLAR ÇOK FAZLA GÜNEŞTE KALMAMALI"

Ramazan ayında, günlerin uzun ve sıcak olmasından dolayı sıvı kaybının çok olduğunu belirten Dr. Öz, "Özellikle kalp yetmezliği hastalarında sıvı kaybına bağlı böbrek fonksiyon bozukluklarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Kalp yetmezliği olan hastaların çok fazla güneşte kalmamasını tavsiye ederim. Kalp yetmezliği boyutu böbrek fonksiyon bozuklukları ya da kullandığı ilaçlar doğrultusunda bazı hastaların oruç tutması uygun olmayabilir. Mutlaka doktorlarıyla görüşülmesinde fayda var. Su mineral vücudumuzun elzem ihtiyaçlarıdır. Bir kaç gün beslenmezsek bile gıda ihtiyacımızı vücudumuzdaki depolardan karşılayabiliyoruz. Fakat sıvı ihtiyacını karşılamamız mümkün değil. O yüzden özellikle hem iftarda hem sahurda yeterli sıvı alınmasına dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.