Prof. Dr. Berksoy Şahin
SAĞLIK

Prof. Dr. Berksoy Şahin: Kanser tedavisinde geç tanı her şeyin sonu değil

Kanserde geç tanı alan hastaların tedaviyle yaşam kaliteleri yükseltilebilir ve yaşam süreleri uzatılabilir

21 Mayıs 2017 Pazar, 12:26:31 Güncelleme: 12:40:15

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Berksoy Şahin, kanser tedavisinde erken tanının hayat kurtardığını belirterek, "Ancak erken tanı konmamış hasta için de her şey bitmiş demek değildir. Tedaviyle hastaların yaşam kalitesini yükseltmek ve yaşam sürelerini uzatmak mümkün" dedi.



Kanser tedavisinde geç kalınmasıyla ilgili riskleri anlatan Prof. Dr. Berksoy Şahin, "Geç tanı hastalığın vücuda dağılmış olması anlamına geliyor. Kanserde en önemli tedavi yaklaşımlarından biri, erken dönemde kanserli dokuların kesilerek atılması veya o bölgeye ışın tedavisi uygulanmasıdır. Ama kanser vücuda dağıldıktan sonra bütün bir kanseri vücuttan temizlemek, kanseri öldürmek oldukça zordur" diye konuştu.



'KRONİK HASTALAR GİBİ YAŞIYORLAR'

Bazı kanser türlerinde geç kalınması halinde hastayı tamamen kanserden kurtarmanın mümkün olmayabileceğini aktaran Prof. Dr. Berksoy Şahin, şunları kaydetti: "Ama bazı kanserler var, kan kanseri, lenf bezi kanseri, yumurtalık- testis kanserleri gibi. Bu durumda kanser vücuda tamamen dağılmış olsa bile bu hastaları tamamen iyileştirmek mümkün olabilir. İleri evredeki kanserlerde her şey bitmiş anlamına gelmiyor. Biz bu hastaların, kanserleri vücutta olduğu durumdayken de yaşam sürelerini uzatıyoruz. Hatta bazı kanserleri kronik hastalığa dönüştürüyoruz diyebiliriz. Aynı kronik böbrek ve karaciğer yetmezliği yaşayanlar gibi bu hastalar da tedaviyle yıllarca yaşayabiliyor. Dolayısıyla erken evrede tanı konmamış hastada her şey bitmiş demek değildir. Bu hastaların şikayetlerini azaltmak, yaşam kalitesini yükseltmek ve yaşam sürelerini uzatmak anlamında tıbbi olarak yardım edebiliyoruz."

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